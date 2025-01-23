Экс-нападающий Шахтера: Я не ожидал такой слабой игры от Бреста

Бывший нападающий донецкого "Шахтера" Руслан Фомин прокомментировал победу "горняков" в матче 7-го тура основного раунда Лиги чемпионов против французского "Бреста" (2:0).

"Хорошая игра, положительный результат. Причем, после такой длительной паузы. Приятно, что удалось набрать баллы в копилку Украины в таблице коэффициентов УЕФА. Как "Шахтер", так накануне порадовало и "Динамо". Так что можно сказать, что эта неделя положительна для украинского футбола.

Честно говоря, я не ожидал такой слабой игры от "Бреста". Думал, что эта команда будет гораздо сильнее смотреться. Однако первый тайм у французов провалился. Или они недооценили соперника или еще что-то. Я смотрел некоторые матчи "Бреста" в чемпионате Франции и могу сказать, что у них эта команда не выглядела так, как во встрече с "Шахтером". Поэтому я так и не понял брестчан, почему они вышли такими расслабленными. Впрочем, следует отдать должное "Шахтеру", который очень хорошо подготовился к этому матчу. Донецкая команда сумела тщательно разобрать игру соперника и в итоге смогла добиться нужного результата.

Кто из футболистов удивил? Мне нравится позиция Эгиналду. Жаль только, что он травмировался. Я смотрел несколько контрольных матчей дончан на тренировочном сборе в Турции – в частности, с болгарским "Лудогорцем". Так вот мне импонирует позиция центрфорварда у этого игрока. Эгиналду прибавил остроты и скорости в атаке "Шахтера". А если говорить об игре, то приятные впечатления оставил Дмитрий Ризнык. Он сыграл на своем высоком уровне.

От надежной игры вратаря передается уверенность защитникам, а от них идет по центральной оси к нападающим. Поэтому я и считаю, что сильным звеном нынешнего "Шахтера" является Ризнык.

Шансы? Они всегда есть даже тогда, когда их нет. А сейчас они хоть и выглядят минимальными, но все же остаются. Поэтому будем надеяться, что в заключительном матче с дортмундской "Боруссией", которая, кстати, сейчас не очень удачно выступает, "Шахтер" достигнет нужного результата для выхода в следующий раунд турнира. Главное – бороться за победу в каждом матче Лиги чемпионов с двойной мотивацией.