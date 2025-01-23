  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Арсенал в матче Лиги Чемпионов забил юбилейный гол под руководством Артеты
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал в матче Лиги Чемпионов забил юбилейный гол под руководством Артеты

Лига Чемпионов

Против такого соперника нужно было забивать

Арсенал в матче Лиги Чемпионов забил юбилейный гол под руководством Артеты

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" в матче Лиги Чемпионов забил юбилейный гол под руководством Микеля Артеты.

Гол Кая Хавертца на 66-й минуте матча против "Динамо Загреб" стал 500-м голом "Арсенала" при испанском тренере.

Напомним, что "Арсенал" обыграл в Лондоне "Динамо Загреб" со счётом 3:0. Голами отметились Райс, Хавертц и Эдегор.

Эта победа позволила подняться "Арсеналу" в восьмёрку лучших Команда Микеля Артеты набрала 16 баллов в 7 матчах. Обзор матча смотрите на сайте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Микель Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года и в качестве тренера провёл 265 матчей во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Возвращение Ахметико Минейро? Акценты зрителя на игре Шахтера с Брестом
yellow-arrow
Поражение ПСЖ в 8 мячей или провал МанСити. Кроме победы над Боруссией, Шахтеру нужно невероятное стечение обстоятельств
yellow-arrow
Вирт: Порадовали своим выступлением. Можем только комплименты говорить Шахтеру
Арсенал (Лондон) Микель Артета Кай Хавертц
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости