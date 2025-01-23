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Арсенал в матче Лиги Чемпионов забил юбилейный гол под руководством Артеты
Против такого соперника нужно было забивать
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" в матче Лиги Чемпионов забил юбилейный гол под руководством Микеля Артеты.
Гол Кая Хавертца на 66-й минуте матча против "Динамо Загреб" стал 500-м голом "Арсенала" при испанском тренере.
Achievement unlocked: 500 goals under Mikel Arteta ???? pic.twitter.com/mzUU1koxp5— Arsenal (@Arsenal) January 22, 2025
Напомним, что "Арсенал" обыграл в Лондоне "Динамо Загреб" со счётом 3:0. Голами отметились Райс, Хавертц и Эдегор.
Эта победа позволила подняться "Арсеналу" в восьмёрку лучших Команда Микеля Артеты набрала 16 баллов в 7 матчах. Обзор матча смотрите на сайте.
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Микель Артета возглавил "Арсенал" в декабре 2019 года и в качестве тренера провёл 265 матчей во всех турнирах.
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