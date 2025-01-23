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Вирт: Порадовали своим выступлением. Можем только комплименты говорить Шахтеру
Браво "горнякам"
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Украинский тренер Юрий Вирт высказался о победе "Шахтера" в матче 7-го тура Лиги чемпионов против "Бреста" (2:0).
- Однозначно положительное впечатление. Результат подкреплен очень хорошей игрой. Уверенная победа, порадовали своим выступлением с первых минут. Команда вышла заряженной на результат и показала хорошую игру. Поэтому можем только комплименты говорить "Шахтеру".
В то время как "Брест" не очень хорошо был готов функционально, потому что провел много игр, в отличие от свежего "Шахтера". Мы много говорили в прошлом [году], что этой свежести не хватало команде, поэтому и она тяжело выглядела в конце [года]. Сейчас же команда выглядела совсем по-другому и играла в футбол, который привыкли видеть болельщики.
"Горнякам" все удавалось, чего не было у "Бреста", который свою турнирную таблицу уже решил, команда прошла дальше. И мотивации гораздо больше было у "Шахтера".
- Как вы бы охарактеризовали влияние на вчерашний результат бразильцев, которых в стартовом составе неожиданно оказалось пять, чего давненько не было у "Шахтера"?
– Однозначно все они выглядели очень ярко. Это наверное те бразильцы, которых хотят увидеть все украинские болельщики.
Не могу сказать, что удивил выход Тобиаса. Да, мы привыкли видеть на правом фланге [обороны] Коноплю, но есть тренировочный процесс, подготовка к игре. Марино Пушич выбрал оптимальный состав на игру, и это принесло результат.
Можем отметить Кевина, Эгиналдо, травма которого теперь является большим минусом, Марлона, Педринью – все отыграли на очень высоком уровне.
– Учитывая этот акцент на бразильцев, тот же выбор Тобиаса вместо Конопли, продажа Сикана, можем говорить, что "Шахтер" возвращается в дни, когда именно бразильцы определяли игру команды?
– И об уходе Зубкова еще есть слухи. Поэтому где-то так оно есть. Все-таки сейчас у главного тренера впереди четыре месяца, в которые нужно дать результат. Команда должна хорошо окончить выступления в Лиге чемпионов и включиться в борьбу за первое место в чемпионате Украины. Ибо много было критики, справедливой критики, в прошлом.
Осталась еще одна игра в Лиге чемпионов, шансов пройти дальше практически нет. Поэтому все будет бросаться на чемпионат Украины и там уже будут играть оптимальные футболисты. И бразильцы будут играть ключевую роль в этой команде. Поэтому думаю, что на вчерашний матч вышел оптимальный состав "Шахтера", – сказал Вирт.
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