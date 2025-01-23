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Поражение ПСЖ в 8 мячей или провал МанСити. Кроме победы над Боруссией, Шахтеру нужно невероятное стечение обстоятельств
Для выхода в плей-офф
Getty Images/Global Images Ukraine
В седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 "Шахтер" победил "Брест", заработав свое седьмое очко в общей турнирной таблице. Перед последним матчем "горняки" занимают 27-ю позицию, отставая от зоны, дающей право сыграть в плей-офф, на три очка.
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Математические шансы на выход дальше у "Шахтера" есть, но практических – очень мало. Ситуация значительно сложнее, чем просто обыграть "Боруссию" (Дортмунд) в последнем туре, как об этом в интервью заявил лидер "Шахтера" Георгий Судаков.
Если смоделировать победу "Шахтера" над "Боруссией" с минимально возможным счетом (1:0), для выхода дальше "Шахтеру" нужно осуществление минимум трех условий из шести:
- поражение "Бенфики" от "Ювентуса" с разницей в 8 мячей и более;
- поражение ПСЖ от "Штутгарта" с разницей в 8 мячей и более;
- поражение "Спортинга" от "Болоньи" с разницей в 7 мячей и более;
- поражение "Штутгарта" от ПСЖ с разницей в 5 мячей и более;
- ничья или поражение "Манчестер Сити" в матче с "Брюгге";
- ничья или поражение "Динамо" Загреб в матче с "Миланом".
Эти условия будут меняться, если "Шахтер" победит "Боруссию" с большей разницей мячей, чем один. Но суть в том, что просто победы над немцами "горнякам" будет мало.
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|"Ливерпуль"
|7
|7
|0
|0
|15-2
|21
|2
|"Барселона"
|7
|6
|0
|1
|26-11
|18
|3
|"Арсенал"
|7
|5
|1
|1
|14-2
|16
|4
|"Интер"
|7
|5
|1
|1
|8-1
|16
|5
|"Атлетико"
|7
|5
|0
|2
|16-11
|15
|6
|"Милан"
|7
|5
|0
|2
|13-9
|15
|7
|"Аталанта"
|7
|4
|2
|1
|18-4
|14
|8
|"Байер"
|7
|4
|1
|2
|13-7
|13
|9
|"Астон Вилла"
|7
|4
|1
|2
|9-4
|13
|10
|"Монако"
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11
|"Фейеноорд"
|7
|4
|1
|2
|17-15
|13
|12
|"Лилль"
|7
|4
|1
|2
|11-9
|13
|13
|"Брест"
|7
|4
|1
|2
|10-8
|13
|14
|"Боруссия"
|7
|4
|0
|3
|19-11
|12
|15
|"Бавария"
|7
|4
|0
|3
|17-11
|12
|16
|Реал
|7
|4
|0
|3
|17-12
|12
|17
|"Ювентус"
|7
|3
|3
|1
|9-5
|12
|18
|"Селтик"
|7
|3
|3
|1
|11-10
|12
|19
|ПСВ
|7
|3
|2
|2
|13-10
|11
|20
|"Брюгге"
|7
|3
|2
|2
|6-8
|11
|21
|"Бенфика"
|7
|3
|1
|3
|14-12
|10
|22
|"Пари Сен-Жермен"
|7
|3
|1
|3
|10-8
|10
|23
|"Спортинг"
|7
|3
|1
|3
|12-11
|10
|24
|"Штутгарт"
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|25
|"Манчестер Сити"
|7
|2
|2
|3
|15-13
|8
|26
|Динамо
|7
|2
|2
|3
|10-18
|8
|27
|Шахтер
|7
|2
|1
|4
|7-13
|7
|28
|"Болонья"
|7
|1
|2
|4
|3-8
|5
|29
|"Спарта"
|7
|1
|1
|5
|7-19
|4
|30
|"РБ Лейпциг"
|7
|1
|0
|6
|8-14
|3
|31
|Жирона
|7
|1
|0
|6
|4-11
|3
|32
|"Црвена Звезда"
|7
|1
|0
|6
|12-22
|3
|33
|Штурм
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|34
|"Зальцбург"
|7
|1
|0
|6
|4-23
|3
|35
|"Слован"
|7
|0
|0
|7
|6-24
|0
|36
|"Янг Бойз"
|7
|0
|0
|7
|3-23
|0
Аналитики оценивают вероятность выхода "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов в 0.1 процента.
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