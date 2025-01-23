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Поражение ПСЖ в 8 мячей или провал МанСити. Кроме победы над Боруссией, Шахтеру нужно невероятное стечение обстоятельств

Лига Чемпионов
Обновлено

Для выхода в плей-офф

Поражение ПСЖ в 8 мячей или провал МанСити. Кроме победы над Боруссией, Шахтеру нужно невероятное стечение обстоятельств

Getty Images/Global Images Ukraine

Игорь Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

В седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 "Шахтер" победил "Брест", заработав свое седьмое очко в общей турнирной таблице. Перед последним матчем "горняки" занимают 27-ю позицию, отставая от зоны, дающей право сыграть в плей-офф, на три очка.

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Математические шансы на выход дальше у "Шахтера" есть, но практических – очень мало. Ситуация значительно сложнее, чем просто обыграть "Боруссию" (Дортмунд) в последнем туре, как об этом в интервью заявил лидер "Шахтера" Георгий Судаков.

Если смоделировать победу "Шахтера" над "Боруссией" с минимально возможным счетом (1:0), для выхода дальше "Шахтеру" нужно осуществление минимум трех условий из шести:

  • поражение "Бенфики" от "Ювентуса" с разницей в 8 мячей и более;
  • поражение ПСЖ от "Штутгарта" с разницей в 8 мячей и более;
  • поражение "Спортинга" от "Болоньи" с разницей в 7 мячей и более;
  • поражение "Штутгарта" от ПСЖ с разницей в 5 мячей и более;
  • ничья или поражение "Манчестер Сити" в матче с "Брюгге";
  • ничья или поражение "Динамо" Загреб в матче с "Миланом".

Эти условия будут меняться, если "Шахтер" победит "Боруссию" с большей разницей мячей, чем один. Но суть в том, что просто победы над немцами "горнякам" будет мало.

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1 Ливерпуль "Ливерпуль" 7 7 0 0 15-2 21
2 Барселона "Барселона" 7 6 0 1 26-11 18
3 Арсенал "Арсенал" 7 5 1 1 14-2 16
4 Интер "Интер" 7 5 1 1 8-1 16
5 Атлетико "Атлетико" 7 5 0 2 16-11 15
6 Милан "Милан" 7 5 0 2 13-9 15
7 Аталанта "Аталанта" 7 4 2 1 18-4 14
8 Байер "Байер" 7 4 1 2 13-7 13
9 Астон Вилла "Астон Вилла" 7 4 1 2 9-4 13
10 Монако "Монако" 7 4 1 2 13-10 13
11 Фейеноорд "Фейеноорд" 7 4 1 2 17-15 13
12 Лилль "Лилль" 7 4 1 2 11-9 13
13 Брест "Брест" 7 4 1 2 10-8 13
14 Боруссия "Боруссия" 7 4 0 3 19-11 12
15 Бавария "Бавария" 7 4 0 3 17-11 12
16 Реал Реал 7 4 0 3 17-12 12
17 Ювентус "Ювентус" 7 3 3 1 9-5 12
18 Селтик "Селтик" 7 3 3 1 11-10 12
19 ПСВ ПСВ 7 3 2 2 13-10 11
20 Брюгге "Брюгге" 7 3 2 2 6-8 11
21 Бенфика "Бенфика" 7 3 1 3 14-12 10
22 Пари Сен-Жермен "Пари Сен-Жермен" 7 3 1 3 10-8 10
23 Спортинг "Спортинг" 7 3 1 3 12-11 10
24 Штутгарт "Штутгарт" 7 3 1 3 12-13 10
25 Манчестер Сити "Манчестер Сити" 7 2 2 3 15-13 8
26 Динамо Динамо 7 2 2 3 10-18 8
27 Шахтер Шахтер 7 2 1 4 7-13 7
28 Болонья "Болонья" 7 1 2 4 3-8 5
29 Спарта "Спарта" 7 1 1 5 7-19 4
30 РБ Лейпциг "РБ Лейпциг" 7 1 0 6 8-14 3
31 Жирона Жирона 7 1 0 6 4-11 3
32 Црвена Звезда "Црвена Звезда" 7 1 0 6 12-22 3
33 Штурм Штурм 7 1 0 6 4-14 3
34 Зальцбург "Зальцбург" 7 1 0 6 4-23 3
35 Слован "Слован" 7 0 0 7 6-24 0
36 Янг Бойз "Янг Бойз" 7 0 0 7 3-23 0

Аналитики оценивают вероятность выхода "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов в 0.1 процента.

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Комментарии
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Omega1978 (Kyiv)
23.01.2025 в 14:27
Потрібно диво при перемогах Брюгге та Мілану. Фантастика.
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Комментарии 1
Omega1978 (Kyiv)
23.01.2025 в 14:27
Потрібно диво при перемогах Брюгге та Мілану. Фантастика.
sticker
Ответить
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