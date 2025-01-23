Поражение ПСЖ в 8 мячей или провал МанСити. Кроме победы над Боруссией, Шахтеру нужно невероятное стечение обстоятельств

В седьмом туре основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 "Шахтер" победил "Брест", заработав свое седьмое очко в общей турнирной таблице. Перед последним матчем "горняки" занимают 27-ю позицию, отставая от зоны, дающей право сыграть в плей-офф, на три очка.

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Математические шансы на выход дальше у "Шахтера" есть, но практических – очень мало. Ситуация значительно сложнее, чем просто обыграть "Боруссию" (Дортмунд) в последнем туре, как об этом в интервью заявил лидер "Шахтера" Георгий Судаков.

Если смоделировать победу "Шахтера" над "Боруссией" с минимально возможным счетом (1:0), для выхода дальше "Шахтеру" нужно осуществление минимум трех условий из шести:

поражение "Бенфики" от "Ювентуса" с разницей в 8 мячей и более;

поражение ПСЖ от "Штутгарта" с разницей в 8 мячей и более;

поражение "Спортинга" от "Болоньи" с разницей в 7 мячей и более;

поражение "Штутгарта" от ПСЖ с разницей в 5 мячей и более;

ничья или поражение "Манчестер Сити" в матче с "Брюгге";

ничья или поражение "Динамо" Загреб в матче с "Миланом".

Эти условия будут меняться, если "Шахтер" победит "Боруссию" с большей разницей мячей, чем один. Но суть в том, что просто победы над немцами "горнякам" будет мало.

Аналитики оценивают вероятность выхода "Шахтера" в плей-офф Лиги чемпионов в 0.1 процента.