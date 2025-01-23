Возвращение Ахметико Минейро? Акценты зрителя на игре Шахтера с Брестом

Пожалуй, главным впечатлением от вчерашнего матча в Гельзенкирхене стало это. Изрядно подзабытая легкость “Шахтера” в атаке - бразильская легкость. Любимый футбол Ахметова, который в свое время обещал ему Луческу, при условии бразильского вектора в комплектовании команды.

Конечно, еще есть куда расти - атака пока не на все сто состоит из посланцев родины кудесников мяча. Как было в классические времена, когда и появился этот термин, заимствованный у одного из вас в комментариях. И он звучит отнюдь не оскорбительно, на месте президента клуба я бы им даже гордился.

Как-то, помнится, дошло до того, что “Шахтер” стали именовать самой бразильской командой Европы. Причем абсолютно заслуженно - даже португальцев переплюнули. И, я вас умоляю, если бы такой командой стал условный “Черноморец”, болельщики в Одессе были бы только счастливы. С бразильской игрой, естественно.

“Атлетико Минейро” - известный бразильский клуб. А второе слово в его названии, если кто не в курсе, переводится не иначе как “шахтер”. Поэтому замена первого слова в случае с донецким клубом напрашивается сама собой. И, будучи “латинизированным”, оно полностью дополняет картину, придавая ей новый смысл.

“Ахметико Минейро” - “Шахтер Ахметова” с ключевым акцентом на бразильских исполнителях. Именно это мы, собственно, вчера и наблюдали. Ибо желаемый хозяином стиль диктовала на поле южноамериканская половина команды. Прибавьте к этому новость о планах по открытию детской школы “Шахтера” в Бразилии. Самое оно.

То ли до Пушича, наконец, дошел этот нехитрый секрет успеха, то ли часть бразильцев раньше не дошла до нужной кондиции в наших суровых реалиях (если помните, Луческу тоже их порой подолгу выдерживал до полной готовности), то ли автор где-то что-то прощелкал, но ностальгию по “ахметико” мы смогли испытать только теперь.

Нет, кроме них есть, разумеется, Судаков и компания с не менее значимыми функциями. Но играла команда таки в их футбол - “по-нашему, по-бразильски”. Или так, как мы себе его представляем.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

9-е место “Бреста” в таблице чемпионата Франции, безусловно, дает более четкое представление об уровне этой команды, нежели ее реальные претензии на ⅛ финала Лиги чемпионов. Для тех, кто не видел матчей “Бреста” в Европе, столь высокая позиция в ЛЧ вызовет недоумение. Ведь вчера он смотрелся таки посредственно.

О шансах “Шахтера” на продолжение борьбы в турнире говорили исключительно в теоретическом аспекте. Все было “украдено” еще осенью, что и требовалось доказать вчера. Несмотря на уверенную победу, команда Пушича практически сошла с дистанции. И оставшийся поединок с “Боруссией” станет для нее формальностью.

В Гельзенкирхене зрелищным был только первый тайм. Правда, очень зрелищным, как на мой вкус. После перерыва соперники, по сути, доигрывали. Как бы ни тщился “Брест”, но все, что мы увидели - это по одному стоящему сэйву, которыми обменялись вратари. “Шахтер” спокойно и убедительно привел корабль матча в нужное русло.

Судьба игры была решена на 37-й минуте, когда Судаков небрежно удвоил счет с пенальти. Какими были реальные шансы “Бреста” на результат? Он мог повести в счете на 15-й минуте, когда нас выручил Бондарь. Пожалуй, это все. Ризнык дважды всерьез вступал в игру уже при 2:0.

То есть, на свой гол гости, в принципе, “наиграли”, но не более. Тогда как “Шахтер” совершенно точно заслужил оба своих. Поэтому его победа не подлежит сомнению и в этом смысле.

Более того, мы вполне могли претендовать и на третий мяч в концовке. Говорит коллега Юстас: “Момент явно на усмотрение. Там, правда, есть еще вопросы по “вне игры” у Траоре, но фол Зубкова явно 50 на 50”. Поставлю под этим мнением профи и свою дилетантскую подпись.

Лично мне более других запомнился Педриньо. Только он участвовал сразу в трех ярких эпизодах матча: первый и последний голевые моменты “Шахтера” и опаснейший штрафной удар. Чисто визуально, бесспорно, зажигал, в первую очередь, Кевин. Бросался в глаза Азаров. Надежно выполнял свою работу Ризнык.

Судаков? Тоже стоит упомянуть. Но в контексте участия в ключевых эпизодах (а здесь мы говорим именно о них, причем без знаков “+” и “-”), он был на уровне перечисленных выше, и даже того же Эгиналду.

В целом же, команда смотрелась раскрепощенной. И терять уже было нечего, и не было за плечами изматывающих переездов, и слегка подзабылись на сборах военные реалии УПЛ. Тогда как “Брест”, видно было, “поднаелся” в разгар сезона. Поэтому вряд ли стоит считать эту игру определяющей и показательной.

Как и с “Динамо” в Стамбуле, мы парадоксально “выстрелили” в январе. Тому были свои причины. Но вновь повторюсь: один случай - случай. И, чтобы пенять только на беспрецедентно дискомфортные условия евросезона, нужно подтвердить этот уровень в Дортмунде. Против не только матерого, но и мотивированного соперника.

А главное - выдержать и с ним свой стиль “Ахметико Минейро”. Вне зависимости от итогового результата.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine