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Энрике - после камбэка с Ман Сити: Этот матч укрепит моих игроков, они молоды и не имеют большого опыта

Лига Чемпионов

Тот самый опыт

Энрике - после камбэка с Ман Сити: Этот матч укрепит моих игроков, они молоды и не имеют большого опыта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике отдал должное своим подопечным после волевой победы над "Манчестер Сити" (4:2) в Лиге чемпионов.

"Я должен признать, что у нас лучшие болельщики в мире. Они не перестают нас поддерживать. И дома, и на выезде. Сегодня мы можем посвятить эту победу им.

С точки зрения интенсивности игра с "Баварией" была на том же уровне. Единственная разница сегодня — это результат, и это то, что остается в памяти людей. Это то, что важно. Когда мы теряем мяч, мы не прекращаем прессинговать. Я горжусь этим вечером, против такой команды, против такого тренера, против таких хороших футболистов. Это было цельное выступление.

У этой команды есть много достоинств. Этот матч укрепит моих игроков, они молоды и не имеют большого опыта в таких матчах. Эта команда никогда не сдастся, даже если проигрывает в два гола", - приводит слова испанца пресс-служба УЕФА.

После 7-и туров основного этапа ЛЧ "ПСЖ" находится на 22-м месте турнирной таблицы.

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Лига чемпионов Луис Энрике Манчестер Сити Пари Сен-Жермен
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Бураков
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