Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Энрике - после камбэка с Ман Сити: Этот матч укрепит моих игроков, они молоды и не имеют большого опыта
Тот самый опыт
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Пари Сен-Жермен" Луис Энрике отдал должное своим подопечным после волевой победы над "Манчестер Сити" (4:2) в Лиге чемпионов.
"Я должен признать, что у нас лучшие болельщики в мире. Они не перестают нас поддерживать. И дома, и на выезде. Сегодня мы можем посвятить эту победу им.
С точки зрения интенсивности игра с "Баварией" была на том же уровне. Единственная разница сегодня — это результат, и это то, что остается в памяти людей. Это то, что важно. Когда мы теряем мяч, мы не прекращаем прессинговать. Я горжусь этим вечером, против такой команды, против такого тренера, против таких хороших футболистов. Это было цельное выступление.
У этой команды есть много достоинств. Этот матч укрепит моих игроков, они молоды и не имеют большого опыта в таких матчах. Эта команда никогда не сдастся, даже если проигрывает в два гола", - приводит слова испанца пресс-служба УЕФА.
После 7-и туров основного этапа ЛЧ "ПСЖ" находится на 22-м месте турнирной таблицы.
Популярное сейчас
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному: известен ответ хавбека Александрии
- Миколенко рассказал, что вызывает самый большой стресс в Англии все 3 года после его трансфера
- Триумф Шахтера, продажа Сикана и слезы Пепа под парижским ливнем. Главные новости за 22 января
- Первая, уверенная победа при Пушиче. Шахтер - Брест 2:0. Видео голов и обзор матча
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?