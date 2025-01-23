Шелаев: Шахтер был качественным во всем. Такое выступление заслуживает уважения

Бывший игрок сборной Украины и "Шахтера" Олег Шелаев прокомментировал победу донецкого клуба в поединке против французского "Бреста" (2:0) в 7 туре основного этапа Лиги чемпионов.

- Я ожидал тяжелой игры и результативной ничьей в итоге. Но такое впечатление, что на сборах был "Брест", а не "Шахтер". Очень приятное впечатление оставил командный тонус "горняков".

По собственному опыту скажу: форму при желании можно легко набрать на сборе. Я имею в виду физические кондиции. Однако, более важно, мне кажется, вернуть игровой тонус. Важно также правильно выбрать состав, определить игроков, которые находятся в лучшем состоянии. "Шахтеру" для подготовки были созданы все условия. И клуб, и вся команда профессионально подошли к делу.

- Характер поединка определила ошибка футболиста "Бреста" на 18-й минуте?

— Да, это был грубый технический брак. Однако судьба эпизода частично зависела и от того, как этой ошибкой воспользуется Кевин. Отмечу, что даже если бы "горняки" и не забили до перерыва, по игре все бы шло к успеху "Шахтера" в итоге. Команда Пушича очень качественно прессинговала и отбирала мяч, и у "Бреста" не было шансов.

– Пенальти в ворота французской команды был?

— По-моему, нет. И голкипер "Бреста", и Азаров понимали, что до мяча они вовремя добраться не могут. Вратарь убирал ноги, и столкновение произошло по инерции. Однако арбитр сразу настолько уверенно указал на "точку", что с ним почти никто не спорил. Формально рефери имел право на такую ​​точку зрения.

- Во втором тайме "Шахтер" играл по счету?

– Безусловно. Что касается активизации "Бреста" после перерыва, то любая команда, уступая 0:2, увеличит темп и будет рисковать, торопиться. "Шахтер" стал играть от обороны, пытаясь поймать соперника на контратаках. Но после замен и травмы Эгиналду атаки "горняков" потеряли остроту. Важно, что в этот период "Шахтер" ничего не разрешил создать оппонентам.

— То есть, подводя итог, это "Брест" был настолько слабым, или "Шахтер" сильным?

- "Брест" был неубедительным, и футбол в его исполнении мне очень не понравился. "Шахтер" был качественным во всем - игре с мячом и без него, поэтому все закономерно. Такое выступление "горняков" заслуживает полного уважения.

- Чего ждать от следующего матча "Шахтера" в Лиге чемпионов - против "Боруссии" (Дортмунд)?

— Всего, что угодно… Многое зависит от того, как восстановится вся команда, вернется в строй Эгиналду или нет. От того, что в заключительном туре потребуется соперник, от ситуации в турнирной таблице. Но сомнений нет — "Шахтеру" потребуется только победа.