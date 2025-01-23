Легенда Шахтера – о перспективах Пушича: Если проиграют Боруссии с большим счетом, или невыразительной игрой, то…

Легенда "Шахтера" Сергей Ященко эксклюзивно для UA-Футбол поделился мнением о матче 7-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Брест", закончившемся победой "горняков" со счетом 2:0.

- Вас удивил стартовый состав "Шахтера", где отсутствовали ведущие игроки Конопля, Бондаренко и Зубков? Главный тренер Пушич сильно рисковал в случае негативного результата.

- Предполагал, что будут незначительные перестановки, но по названным игрокам трудно было догадаться, что они окажутся в запасе. Значит, наставник видел какую-то причину, неготовность этих игроков, чтобы оставить их на лавке. Но игра показала, что Пушич не ошибся, как говорится, угадал с составом.

- В чем "Шахтер" превосходил соперника?

- Обратил внимание, что "Шахтер" до самой последней минуты держал темп, все были мобильными, никто не выпадал из ритма, и в целом "горняки" понравились командной игрой. Видно было, что они готовы к игре и функционально, и тактически, хорошо изучив соперника.

- Да, "Шахтер" сыграл очень качественно и заслуженно победил. Но с другой стороны, удивил "Брест", представший слабой командой. Если донетчане играли на легких ногах, то французы "тащили гири" – это была стоячая и неуклюжая команда с проходным двором в защите. Не зря они в чемпионате пропустили 31 мяч в 18-ти турах.

- Трудно найти причину такой слабой игры соперника. Видимо, что-то было упущено в подготовке, и команда подошла к этому матчу уставшей и неготовой в физическом состоянии. В таких играх не может быть недооценки соперника. Но факт, первый тайм они полностью провалили. Скорее всего, была накоплена усталость и "Брест" попал в функциональную яму. Также в их действиях прослеживалась неуверенность. А если есть неуверенность, то и нет легкости, и ноги не так работают, и голова не так соображает. "Шахтер" подошел в своей лучшей форме, в функциональном и психологическом плане, а у "Бреста" были видимо какие-то проблемы. Какие? Это тренер расскажет.

- Наставник "Шахтера" Марино Пушич после серии провальных матчей как в чемпионате Украины, так и в Лиге чемпионов был на грани увольнения. Сейчас этой победой он улучшил свои позиции?

- У "Шахтера" всегда матчи Лиги чемпионов были больше в приоритете, чем внутренний чемпионат. Теперь нужно также качественно сыграть с "Боруссией", чтобы снять все негативные вопросы, нависшие над Пушичем. Если проиграют с большим счетом, или невыразительной игрой, то все вернется на круги своя. Нужна только победа, чтобы сгладить те неутешительные результаты, тянувшиеся за командой. После победы над "Брестом", а главное – показанной содержательной игры, есть надежда на удачный исход и с "Боруссией".