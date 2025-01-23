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"Мы с тобой". Шахтер подтвердил травму основного игрока. ФОТО

Лига Чемпионов
Обновлено

Потеря для горняков

"Мы с тобой". Шахтер подтвердил травму основного игрока. ФОТО

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" официально подтвердил травму бразильского полузащитника Эгиналду, который был вынужденно заменен в матче 7-го тура Лиги чемпионов против французского "Бреста" (2:0) на 55-й минуте.

20-летний хавбек покидал поле со слезами на глазах.

"Шахтер" выразил игроку слова поддержки, а также подтвердил травму игрока.

"Мы с тобой, Эги", – говорится в заметке в социальных сетях „горняков“.

Характер травмы клуб не сообщает, как и сроки возвращения игрока. По предварительной информации, Эгиналду потянул заднюю поверхность бедра.

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