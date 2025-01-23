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"Мы с тобой". Шахтер подтвердил травму основного игрока. ФОТО
Потеря для горняков
shakhtar.com
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20-летний хавбек покидал поле со слезами на глазах.
"Шахтер" выразил игроку слова поддержки, а также подтвердил травму игрока.
"Мы с тобой, Эги", – говорится в заметке в социальных сетях „горняков“.
Характер травмы клуб не сообщает, как и сроки возвращения игрока. По предварительной информации, Эгиналду потянул заднюю поверхность бедра.
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