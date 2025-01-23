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Нойер - о поражении Баварии против Фейеноорда: Все разочарованы

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Футболист поделился своими эмоциями после игры

Нойер - о поражении Баварии против Фейеноорда: Все разочарованы

Getty Images/Global Images Ukraine

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Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о поражении команды от "Фейеноорда" (3:0) в седьмом туре Лиги чемпионов.

"Разочарование, очевидно. Все разочарованы. В конце концов, мы сделали недостаточно.

Возможно, мы не проявили должной решительности в ключевые моменты. То ли в атаке, то ли в обороне, "Фейенорд" просто показывал более твердый характер, который держал нас подальше от своих ворот. Они хорошо действовали в обороне и в переходах, особенно на контратаках. Конечно, это больно.

Если мы не попадем в восьмерку сильнейших, мы все еще имеем шанс пройти дальше через плей-офф. Но пока что мы не думаем об этом. Мы сосредоточены на следующей игре.

Мы также не приложили достаточно усилий в обороне, чтобы действительно создать проблемы "Фейенорду". Во втором тайме мы слишком рано перешли в атаку, что позволило сопернику легко защищаться", - сказал игрок.

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Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Фейеноорд (Роттердам)
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Источник:
Вayern
Опубликовал: Екатерина Власова
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