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Нойер - о поражении Баварии против Фейеноорда: Все разочарованы
Футболист поделился своими эмоциями после игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер высказался о поражении команды от "Фейеноорда" (3:0) в седьмом туре Лиги чемпионов.
"Разочарование, очевидно. Все разочарованы. В конце концов, мы сделали недостаточно.
Возможно, мы не проявили должной решительности в ключевые моменты. То ли в атаке, то ли в обороне, "Фейенорд" просто показывал более твердый характер, который держал нас подальше от своих ворот. Они хорошо действовали в обороне и в переходах, особенно на контратаках. Конечно, это больно.
Если мы не попадем в восьмерку сильнейших, мы все еще имеем шанс пройти дальше через плей-офф. Но пока что мы не думаем об этом. Мы сосредоточены на следующей игре.
Мы также не приложили достаточно усилий в обороне, чтобы действительно создать проблемы "Фейенорду". Во втором тайме мы слишком рано перешли в атаку, что позволило сопернику легко защищаться", - сказал игрок.
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