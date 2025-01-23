  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Шахтер одержал юбилейную победу над французскими командами в еврокубках
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер одержал юбилейную победу над французскими командами в еврокубках

Лига Чемпионов

Горняки выдали отличный матч

Шахтер одержал юбилейную победу над французскими командами в еврокубках

shakhtar.com

Новина українською

Победа над "Брестом" (2:0) в Лиге чемпионов стала для "Шахтера" юбилейной, 10-й для "Шахтера" в еврокубковых матчах с командами из Франции.

8 раз "горняки" брали верх над французами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге чемпионов. 6 победоранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 1-й – с Виктором Носовым, Роберто Де Дзерби, Игором Йовичевичем и Марино Пушичем.

К слову, гол Кевина стал 30-м для "Шахтера" в поединках с французскими клубами (ЛЕ/КУ – 23, ЛЧ – 7). Юбилей отпраздновал и автор второго гола в ворота "Бреста" Георгий Судаков, забивший 30-й мяч в рядах горняков (ЧУ – 24, КУ – 2, ЕК – 4).

По теме
yellow-arrow
Хавбек Шахтера попал в символическую сборную 7-го тура Лиги чемпионов от УЕФА
yellow-arrow
"Мы с тобой". Шахтер подтвердил травму основного игрока. ФОТО
yellow-arrow
В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели
Шахтер (Донецк) Брест
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости