Шахтер одержал юбилейную победу над французскими командами в еврокубках

Победа над "Брестом" (2:0) в Лиге чемпионов стала для "Шахтера" юбилейной, 10-й для "Шахтера" в еврокубковых матчах с командами из Франции.

8 раз "горняки" брали верх над французами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге чемпионов. 6 победоранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 1-й – с Виктором Носовым, Роберто Де Дзерби, Игором Йовичевичем и Марино Пушичем.

К слову, гол Кевина стал 30-м для "Шахтера" в поединках с французскими клубами (ЛЕ/КУ – 23, ЛЧ – 7). Юбилей отпраздновал и автор второго гола в ворота "Бреста" Георгий Судаков, забивший 30-й мяч в рядах горняков (ЧУ – 24, КУ – 2, ЕК – 4).