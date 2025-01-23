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Шахтер одержал юбилейную победу над французскими командами в еврокубках
Горняки выдали отличный матч
shakhtar.com
8 раз "горняки" брали верх над французами в Лиге Европы (Кубке УЕФА) и 2 – в Лиге чемпионов. 6 победоранжево-черные отпраздновали с Мирчей Луческу, по 1-й – с Виктором Носовым, Роберто Де Дзерби, Игором Йовичевичем и Марино Пушичем.
К слову, гол Кевина стал 30-м для "Шахтера" в поединках с французскими клубами (ЛЕ/КУ – 23, ЛЧ – 7). Юбилей отпраздновал и автор второго гола в ворота "Бреста" Георгий Судаков, забивший 30-й мяч в рядах горняков (ЧУ – 24, КУ – 2, ЕК – 4).
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