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В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели
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shakhtar.com
В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели.
Им стал нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес. В матче против "Байера" он оформил дубль.
Второе место болельщики отдали нападающему "ПСВ" Люку де Йонгу, который за 4 минуты забил 2 гола в ворота "Црвены Звезды".
"Бронза" досталась нападающему "Реала" Винисиусу Жуниору. Дубль против "Зальцбурга" и 100-й гол за мадридский клуб.
Замкнул рейтинг герой матча с "Бенфикой" Рафинья, который также отметился дублем и забил победный гол.
1st: Julián Alvarez— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2025
2nd: Luuk de Jong
3rd: Vinícius Jr
4th: Raphinha
La Araña is the Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/pwn5bn3YEI
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На данный момент Хулиан Альварес за "Атлетико" в Лиге Чемпионов забил 6 голов в 7-ми играх.
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