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В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели

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В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели

shakhtar.com

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В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели.

Им стал нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес. В матче против "Байера" он оформил дубль.

Второе место болельщики отдали нападающему "ПСВ" Люку де Йонгу, который за 4 минуты забил 2 гола в ворота "Црвены Звезды".

"Бронза" досталась нападающему "Реала" Винисиусу Жуниору. Дубль против "Зальцбурга" и 100-й гол за мадридский клуб.

Замкнул рейтинг герой матча с "Бенфикой" Рафинья, который также отметился дублем и забил победный гол.

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На данный момент Хулиан Альварес за "Атлетико" в Лиге Чемпионов забил 6 голов в 7-ми играх.

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Лига чемпионов Люк де Йонг Рафинья Винисиус Жуниор Хулиан Альварес
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Источник:
UEFA Champions League
Опубликовал: Владислав Прийменко
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