В Лиге Чемпионов болельщики выбрали игрока недели.

Им стал нападающий "Атлетико" Хулиан Альварес. В матче против "Байера" он оформил дубль.

Второе место болельщики отдали нападающему "ПСВ" Люку де Йонгу, который за 4 минуты забил 2 гола в ворота "Црвены Звезды".

"Бронза" досталась нападающему "Реала" Винисиусу Жуниору. Дубль против "Зальцбурга" и 100-й гол за мадридский клуб.

Замкнул рейтинг герой матча с "Бенфикой" Рафинья, который также отметился дублем и забил победный гол.

1st: Julián Alvarez

2nd: Luuk de Jong

3rd: Vinícius Jr

4th: Raphinha



La Araña is the Player of the Week! ????@PlayStationEU | #UCLPOTW pic.twitter.com/pwn5bn3YEI