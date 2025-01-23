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Хавбек Шахтера попал в символическую сборную 7-го тура Лиги чемпионов от УЕФА

Лига Чемпионов
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Хавбек Шахтера попал в символическую сборную 7-го тура Лиги чемпионов от УЕФА

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

УЕФА представил символичную команду недели 7-го тура Лиги чемпионов.

Нашлось в ней место и полузащитнику "Шахтера" Георгий Судаков, который отдал ассист и забил гол с пенальти в матче с "Брестом" (2:0).

Сборная 7-го тура общего этапа ЛЧ от УЕФА:

Вратарь: Юстин Бейло ("Фейеноорд")

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Защитники: Давиде Калабрия ("Милан"), Давид Раум ("Лейпциг"), Федерико Гатти ("Ювентус"), Вилфрид Синго ("Монако")

Полузащитники: Жоау Невеш ("ПСЖ"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Рафинья ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал").

Нападающие: Люк де Йонг (ПСВ), Хулиан Альварес ("Атлетико")

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