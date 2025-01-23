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Хавбек Шахтера попал в символическую сборную 7-го тура Лиги чемпионов от УЕФА
Это признание
shakhtar.com
УЕФА представил символичную команду недели 7-го тура
Нашлось в ней место и полузащитнику "Шахтера" Георгий Судаков, который отдал ассист и забил гол с пенальти в матче с "Брестом" (2:0).
Сборная 7-го тура общего этапа ЛЧ от УЕФА:
Вратарь: Юстин Бейло ("Фейеноорд")
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Защитники: Давиде Калабрия ("Милан"), Давид Раум ("Лейпциг"), Федерико Гатти ("Ювентус"), Вилфрид Синго ("Монако")
Полузащитники: Жоау Невеш ("ПСЖ"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Рафинья ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал").
Нападающие: Люк де Йонг (ПСВ), Хулиан Альварес ("Атлетико")
???? Introducing your Team of the Week... @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/ZtzNmhr7kO— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) January 23, 2025
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