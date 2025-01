Хавбек Шахтера попал в символическую сборную 7-го тура Лиги чемпионов от УЕФА

УЕФА представил символичную команду недели 7-го тура Лиги чемпионов .

Нашлось в ней место и полузащитнику "Шахтера" Георгий Судаков, который отдал ассист и забил гол с пенальти в матче с "Брестом" (2:0).

Сборная 7-го тура общего этапа ЛЧ от УЕФА:

Вратарь: Юстин Бейло ("Фейеноорд")

Защитники: Давиде Калабрия ("Милан"), Давид Раум ("Лейпциг"), Федерико Гатти ("Ювентус"), Вилфрид Синго ("Монако")

Полузащитники: Жоау Невеш ("ПСЖ"), Георгий Судаков ("Шахтер"), Рафинья ("Барселона"), Винисиус Жуниор ("Реал").

Нападающие: Люк де Йонг (ПСВ), Хулиан Альварес ("Атлетико")

???? Introducing your Team of the Week... @cryptocom | #UCLTOTW pic.twitter.com/ZtzNmhr7kO