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Кевин: Мне нравятся фильмы в жанре стрелялок, я это показал на поле
Бразилец забил один из голов Шахтера в ворота Бреста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "
"Я рад, что забил гол и рад, что мы победили. Остался один матч, будем до конца бороться за выход в плей-офф. Мой гол? Соперник допустил ошибку, неправильно оценил мои действия и я уже легко забил.
Празднование гола? Снайпер. Мне нравятся фильмы в жанре стрелялок, я это показал на поле.
Думаю, тренер знает о сильных качествах бразильцев и знает, кто находится в лучшей сейчас форме. Рад, что на меня рассчитывают.
Дальше – Боруссия Дортмунд. Большой матч с серьезным оппонентом, но мы сделаем все для выхода в плей-офф", – сказал Кевин.
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