Кевин: Мне нравятся фильмы в жанре стрелялок, я это показал на поле

Вингер " Шахтера " Кевин подвел итог матча 7-го тура Лиги чемпионов с "Брестом", в котором бразильский игрок оформил гол.

"Я рад, что забил гол и рад, что мы победили. Остался один матч, будем до конца бороться за выход в плей-офф. Мой гол? Соперник допустил ошибку, неправильно оценил мои действия и я уже легко забил.

Празднование гола? Снайпер. Мне нравятся фильмы в жанре стрелялок, я это показал на поле.

Думаю, тренер знает о сильных качествах бразильцев и знает, кто находится в лучшей сейчас форме. Рад, что на меня рассчитывают.

Дальше – Боруссия Дортмунд. Большой матч с серьезным оппонентом, но мы сделаем все для выхода в плей-офф", – сказал Кевин.