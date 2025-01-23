Юрий Кулиш: Пушич умеет исправлять свои ошибки. Великий тренер

Вчера донецкий "Шахтер" сумел одержать победу над одним из представителей чемпионата Франции – "Брестом". В поединке, проходившем на "Фельтинс-Арене" в немецком Гельзенкирхене, горняки забили два "сухих" мяча, что стало обнадеживающим фактором перед заключительным туром основного раунда Лиги чемпионов.

Мыслями о матче с французами с корреспондентом UA-Футбол поделился один из представителей украинского тренерского цеха Юрий Кулиш.

- Впечатлений относительно вчерашнего матча очень много. И очень много позитива, – сказал он. – Мне кажется, что главный тренер "Шахтера" Марино Пушич тщательно проанализировал матчи осенней части сезона и на тренировочном сборе в Турции все свои предыдущие ошибки учел и во встрече с "Брестом" сделал все так, как надо. Лично для меня тренер, умеющий замечать собственные погрешности и их исправлять, это великий тренер. Скажу больше: в Гельзенкирхене его команда в физическом плане выглядела очень хорошо. И это бросалось в глаза, особенно если учитывать, как в одном из предыдущих поединков Лиги чемпионов я был негативно поражен тем, каким образом можно было горнякам прибегать к такому ужасному безобразию – держать "своих" игроков на угловом.

- Во вчерашнем матче таких вопиющих погрешностей, как были в играх с "Баварией" и ПСВ, у донецкой команды не наблюдалось...

– Мне очень понравилась вчера донецкая команда. Не так, как раньше, когда играли в обороне по схеме 4-4-2 плюс крайние нападающие недорабатывали в защитных действиях, и фланги оставались свободными. Тогда через эти фланги проходили очень опасные и ключевые атаки. Так вот, в отличие от упомянутых в прошлом пробелов, во вчерашнем поединке на игру "Шахтера" смотреть было любо-дорого. Крайние нападающие доигрывали свои эпизоды – то есть фланги были "закрыты". А при нашей глубокой позиционной обороне было видно, что выстраивалась пятерка и шестерка, и нападающие опускались ниже, делая все компактно. Было очень приятно смотреть на организацию игры, что лишний раз подтверждает: тренер умеет исправлять свои ошибки, и он является квалифицированным специалистом.

- Некоторые из ваших коллег считают, что победа является не столько заслугой "Шахтера", сколько слабыми действиями "Бреста"...

- Соперник донецкой команды меня не столько разочаровал… Просто все было настолько предсказуемо! В первом тайме "Брест" играл только флангами, в расчете на дальнейшие удачные действия своего фактурного форварда. Игроки французской команды пытались делать навесы, надеясь на какое-то чудо - вдруг он забьет головой или еще каким-то образом. Хотя все это бред – ждать от одного человека этого "чуда". А вот "Шахтер" продемонстрировал разностороннюю игру – были и атаки по центру и с помощью флангов. Да и заслуживает добрых слов развитие атаки при позиционной обороне, как и сами атакующие действия.

- Как считаете, третий гол "Шахтера" перед самой концовкой матча был отменен справедливо?

– Его можно было как засчитывать, так и не засчитывать. Ведь тот или иной эпизод, влекущий двусмысленность, при желании арбитр может трактовать на свое усмотрение. Но если говорить о моем личном мнении, то считаю, что третий мяч был не засчитан по делу.

– Как расцениваете дальнейшие шансы "Шахтера" в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов?

– Очень важно, как команда провела тренировочные сборы и какую она имеет готовность. Вчера на поле стадиона в Гельзенкирхене не вышли двое футболистов, регулярно игравших в составе осенью. Видимо, тренер увидел на сборе, кто чего стоит – и в игре с "Брестом" этими впечатлениями руководствовался. Поэтому мне, как тренеру, совсем не безразлична судьба Марино Пушича и его команды. Есть скептики, которые кричат ​​про боснийца: "Да он никакой!". Однако многие из них просто занимаются собственным выпячиванием. Я же на шансы "Шахтера" в еврокубковом турнире смотрю с большим позитивом. Даже не побоюсь спрогнозировать, что с дортмундской "Боруссией" горняки будут играть на равных.