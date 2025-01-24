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Экс-форвард Шахтера: С новым тренером Боруссия Д будет слишком мотивированной

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Будет непростой матч

Экс-форвард Шахтера: С новым тренером Боруссия Д будет слишком мотивированной

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей проанализировал шансы "горняков" на матч 8-го тура Лиги чемпионов, где дончане встретятся с дортмундской "Боруссией".

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"Я согласен с тем, что "Боруссия" не очень хороша. Также Нури Шахина отправили в отставку. Есть вариант зацепиться в поединке с дортмундцами и добиться хорошего результата. Но, с другой стороны, мы знаем, какая поддержка фанатов в Дортмунде.

И теперь у "Боруссии" будет новый тренер. А в этот период, когда происходит смена тренера, команда где-то шокирована. Поэтому, я думаю, "Боруссия" будет слишком мотивированной. Возможен всплеск эмоций в их игре.

Наверное, хорошо было бы, если бы Шахин остался на матч с "Шахтером". А с новым тренером команда может перезагрузиться, и мы можем попасть под горячую руку", - сказал Воробей для Sport.ua.

Ранее "Шахтер" одержал победу над французским "Брестом" (2:0).

Матч "Боруссия" Д - "Шахтер" состоится 29 января.

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Боруссия (Дортмунд) Андрей Воробей Шахтер (Донецк)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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