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Экс-форвард Шахтера: С новым тренером Боруссия Д будет слишком мотивированной
Будет непростой матч
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей проанализировал шансы "горняков" на матч 8-го тура Лиги чемпионов, где дончане встретятся с дортмундской "Боруссией".
"Я согласен с тем, что "Боруссия" не очень хороша. Также Нури Шахина отправили в отставку. Есть вариант зацепиться в поединке с дортмундцами и добиться хорошего результата. Но, с другой стороны, мы знаем, какая поддержка фанатов в Дортмунде.
И теперь у "Боруссии" будет новый тренер. А в этот период, когда происходит смена тренера, команда где-то шокирована. Поэтому, я думаю, "Боруссия" будет слишком мотивированной. Возможен всплеск эмоций в их игре.
Наверное, хорошо было бы, если бы Шахин остался на матч с "Шахтером". А с новым тренером команда может перезагрузиться, и мы можем попасть под горячую руку", - сказал Воробей для Sport.ua.
Ранее "Шахтер" одержал победу над французским "Брестом" (2:0).
Матч "Боруссия" Д - "Шахтер" состоится 29 января.
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