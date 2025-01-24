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Аналитики оценили шансы Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов
Вероятность успеха горняков оценивается ниже всех
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Шахтер" после победы над "Брестом" (2:0) в предпоследнем туре общего этапа Лиги чемпионов остался в борьбе за плей-офф. Однако эти шансы выглядят исключительно теоретическими.
Специалисты платформы Football Meets Data проанализировали перспективы команд на попадание в топ-24. Вероятность успеха подопечных Марино Пушича оценивается ниже всех - 0,1%.
"Шахтеру" для выхода дальше нужно не только победить "Боруссию" Дортмунд в последнем туре, но и надеяться, что "Манчестер Сити" и "Динамо" Загреб не выиграют свои матчи, а одна команда с 10 очками проиграет с разгромным счетом.
К слову, перед началом турнира вероятность попадания "Шахтера" в 1/8 финала напрямую оценивались в 2%. Шансы дончан на места с 9 по 24-е были равны 25%.
???????? UCL projections (21 Jan)— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 22, 2025
New in Top 8:
???? Aston Villa ????????????????????????????
Out of Top 8:
???? Bayern ????????
New in Top 24:
???? PSG ????????
Out of Top 24:
???? Stuttgart ????????
(*teams are ordered on average projected final position, not on probabilities to qualify) pic.twitter.com/YmEPNjws19
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