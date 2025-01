Аналитики оценили шансы Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов

"Шахтер" после победы над "Брестом" (2:0) в предпоследнем туре общего этапа Лиги чемпионов остался в борьбе за плей-офф. Однако эти шансы выглядят исключительно теоретическими.

Специалисты платформы Football Meets Data проанализировали перспективы команд на попадание в топ-24. Вероятность успеха подопечных Марино Пушича оценивается ниже всех - 0,1%.

"Шахтеру" для выхода дальше нужно не только победить "Боруссию" Дортмунд в последнем туре, но и надеяться, что "Манчестер Сити" и "Динамо" Загреб не выиграют свои матчи, а одна команда с 10 очками проиграет с разгромным счетом.

К слову, перед началом турнира вероятность попадания "Шахтера" в 1/8 финала напрямую оценивались в 2%. Шансы дончан на места с 9 по 24-е были равны 25%.

???????? UCL projections (21 Jan)



New in Top 8:

???? Aston Villa ????????????????????????????



Out of Top 8:

???? Bayern ????????



New in Top 24:

???? PSG ????????



Out of Top 24:

???? Stuttgart ????????



(*teams are ordered on average projected final position, not on probabilities to qualify) pic.twitter.com/YmEPNjws19