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Аналитики оценили шансы Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Вероятность успеха горняков оценивается ниже всех

Аналитики оценили шансы Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

"Шахтер" после победы над "Брестом" (2:0) в предпоследнем туре общего этапа Лиги чемпионов остался в борьбе за плей-офф. Однако эти шансы выглядят исключительно теоретическими.

Специалисты платформы Football Meets Data проанализировали перспективы команд на попадание в топ-24. Вероятность успеха подопечных Марино Пушича оценивается ниже всех - 0,1%.

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"Шахтеру" для выхода дальше нужно не только победить "Боруссию" Дортмунд в последнем туре, но и надеяться, что "Манчестер Сити" и "Динамо" Загреб не выиграют свои матчи, а одна команда с 10 очками проиграет с разгромным счетом.

К слову, перед началом турнира вероятность попадания "Шахтера" в 1/8 финала напрямую оценивались в 2%. Шансы дончан на места с 9 по 24-е были равны 25%.

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Источник:
Football Meets Data
Опубликовал: Алина Ерофеева
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