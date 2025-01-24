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Известно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ
14-е из 32-х
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Аналитический портал Football Meets Data раскрыл информацию о том, сколько денег участники Лиги чемпионов заработали по итогам 7-го тура основного раунда турнира.
Как оказалось, донецкий "Шахтер" выручил за победу над французским "Брестом" (2:0) 4,1 миллиона евро. Больше всего досталось "Барселоне" после ее камбэка с "Бенфикой" (5:4) - 17,9 млн. евро.
В последнем туре ЛЧ "Шахтер" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией". Матч пройдет 29 января.
???????? UCL prize money added this week:— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 23, 2025
+17.9m ???????? Barcelona
+15.8m ???????????????????????????? Liverpool
+8.2m ???????????????????????????? Arsenal
+8.2m ???????? Inter
+7.3m ???????? Milan
+7.3m ???????? Atlético M.
+5.7m ???????? Real Madrid
+5.7m ???????????????????????????? Celtic
+5.4m ???????? Atalanta
+4.9m ???????? Feyenoord
+4.9m ???????? Monaco
+4.4m ???????? PSV Eindhoven
+4.1m ???????? PSG
+4.1m…
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