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Известно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ

Лига Чемпионов

14-е из 32-х

Известно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Аналитический портал Football Meets Data раскрыл информацию о том, сколько денег участники Лиги чемпионов заработали по итогам 7-го тура основного раунда турнира.

Как оказалось, донецкий "Шахтер" выручил за победу над французским "Брестом" (2:0) 4,1 миллиона евро. Больше всего досталось "Барселоне" после ее камбэка с "Бенфикой" (5:4) - 17,9 млн. евро.

В последнем туре ЛЧ "Шахтер" на выезде сыграет с дортмундской "Боруссией". Матч пройдет 29 января.

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