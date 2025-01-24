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"Шахтер - это не мое", - Милевский признался, что не смотрел матч горняков с Брестом
Но Срну поздравил
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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал победу "Шахтера" над "Брестом" (2:0) в матче 7-го тура основного этапа
"Шахтер" – это не мое, поэтому я игру не смотрел, но поздравил Дарио Срну. Таких бы побед побольше", - написал Милевский.
Напомним, что ранее
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Источник:Джерело
Опубликовал: Михаил Черныш
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Kondor (Веселе)
24.01.2025 в 19:21
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