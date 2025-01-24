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"Шахтер - это не мое", - Милевский признался, что не смотрел матч горняков с Брестом

Лига Чемпионов
Обновлено

Но Срну поздравил

"Шахтер - это не мое", - Милевский признался, что не смотрел матч горняков с Брестом

instagram.com/timi1010

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал победу "Шахтера" над "Брестом" (2:0) в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов.

"Шахтер" – это не мое, поэтому я игру не смотрел, но поздравил Дарио Срну. Таких бы побед побольше", - написал Милевский.

Напомним, что ранее Артем бурно отреагировал на гол динамовца Владислава Ваната в ворота "Галатасарая" в матче Лиги Европы.

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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Kondor (Веселе)
24.01.2025 в 19:21
Не дивився? то хай пиво хлеще!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
24.01.2025 в 19:21
Не дивився? то хай пиво хлеще!
Ответить
1
0

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