"Шахтер - это не мое", - Милевский признался, что не смотрел матч горняков с Брестом

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский прокомментировал победу "Шахтера" над "Брестом" (2:0) в матче 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов .

"Шахтер" – это не мое, поэтому я игру не смотрел, но поздравил Дарио Срну. Таких бы побед побольше", - написал Милевский.