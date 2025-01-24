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Воробей: Траоре в плохой форме, он очень тяжелый, это настараживает

Лига Чемпионов
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На следующей неделе Шахтеру играть с Боруссией

Воробей: Траоре в плохой форме, он очень тяжелый, это настараживает

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

Экс-форвард "Шахтера" Андрей Воробей рассказал, кого бы выделил в составе "горняков" в матче 7-го тура Лиги чемпионов с "Брестом" (2:0).

"Выделил бы Кевина, который хорошую игру провел. Кроме гола, он в первом тайме создал очень много моментов. А эти диагональные переводы мяча с правого фланга на левый и наоборот действовали в игре.

Это неожиданно заставало наших соперников. Они не успевали перестроиться. Кевин первый тайм, первые 45 минут хорошо отработал. Он выполнил много беговой и скоростной работы, когда он убегал и угрожал воротам соперника.

Его бы я выделил. Также хочу выделить Эгиналду как нападающего. Он хорошо цеплялся за мячи, работал корпусом и убегал. Да, у него был хороший момент, когда он не забил. Но я бы его выделил, потому что он хорошо открывался.

Обидно, что бразилец получил травму. Видно, что Траоре, который вышел на замену, в плохой форме и он очень тяжелый. Это настораживает накануне предстоящих матчей не только с "Боруссией". Через месяц уже УПЛ будет стартовать. А у нас по сути остался один нападающий в лице Траоре, который сейчас не в очень хорошей форме. Так получилось, что Келси и Сикана продали, а основной нападающий Эгиналду, на которого рассчитывал тренерский штаб, травмировался", - рассказал Воробей.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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