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Воробей: Траоре в плохой форме, он очень тяжелый, это настораживает
На следующей неделе Шахтеру играть с Боруссией
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Экс-форвард "
"Выделил бы Кевина, который хорошую игру провел. Кроме гола, он в первом тайме создал очень много моментов. А эти диагональные переводы мяча с правого фланга на левый и наоборот действовали в игре.
Это неожиданно заставало наших соперников. Они не успевали перестроиться. Кевин первый тайм, первые 45 минут хорошо отработал. Он выполнил много беговой и скоростной работы, когда он убегал и угрожал воротам соперника.
Его бы я выделил. Также хочу выделить Эгиналду как нападающего. Он хорошо цеплялся за мячи, работал корпусом и убегал. Да, у него был хороший момент, когда он не забил. Но я бы его выделил, потому что он хорошо открывался.
Обидно, что бразилец получил травму. Видно, что Траоре, который вышел на замену, в плохой форме и он очень тяжелый. Это настораживает накануне предстоящих матчей не только с "Боруссией". Через месяц уже УПЛ будет стартовать. А у нас по сути остался один нападающий в лице Траоре, который сейчас не в очень хорошей форме. Так получилось, что Келси и Сикана продали, а основной нападающий Эгиналду, на которого рассчитывал тренерский штаб, травмировался", - рассказал Воробей.
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