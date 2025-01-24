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Ризнык - в лидерах Лиги чемпионов по количеству сейвов

Лига Чемпионов

У кипера Шахтера 33 сейва после 7 матчей

Ризнык - в лидерах Лиги чемпионов по количеству сейвов

Getty Images/Global Images Ukraine

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После 7 туров Лиги чемпионов голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык находится в топе по количеству сделанных сейвов.

На первом месте по этому показателю кипер "Слована" Доменик Такач, который сделал 35 сейвов.

А вот у Ризныка, а также вратаря пражской "Спарты" Петера Виндаля и кипера "Милана" Меньяна по 33 спасения ворот после 7 поединков.

При этом у Ризныка 13 пропущенных голов, а у Виндаля и Меньяна 19 и 8 соответсвенно.

Кроме того, Ризнык отразил один пенальти и дважды не пропускал. В плане "сухих" матчей доминирует вратарь "Интера" Ян Зоммер – шесть матчей без пропущенных голов.

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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
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