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Ризнык - в лидерах Лиги чемпионов по количеству сейвов
У кипера Шахтера 33 сейва после 7 матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
После 7 туров Лиги чемпионов голкипер "
На первом месте по этому показателю кипер "Слована" Доменик Такач, который сделал 35 сейвов.
А вот у Ризныка, а также вратаря пражской "Спарты" Петера Виндаля и кипера "Милана" Меньяна по 33 спасения ворот после 7 поединков.
При этом у Ризныка 13 пропущенных голов, а у Виндаля и Меньяна 19 и 8 соответсвенно.
Кроме того, Ризнык отразил один пенальти и дважды не пропускал. В плане "сухих" матчей доминирует вратарь "Интера" Ян Зоммер – шесть матчей без пропущенных голов.
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