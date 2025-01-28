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Интер - Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интер - Монако: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартінес
В последнем туре Этапа лиги Лиги чемпионов миланский "Интер" будет принимать "Монако". Это будет противостояние четвертой и десятой команды.
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У французов еще есть шансы побороться за топ-8, но для этого им нужно набирать очки, а желательно вообще побеждать на выезде. Напомним, что в прошлом туре "Интер" обыграл "Спарту", а "Монако" тоже со счетом 1:0 выиграло у "Астон Виллы".
Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 10.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью
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