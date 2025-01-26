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Спортивный директор Боруссии Д рассказал, кто выведет команду на матч с Шахтёром

Лига Чемпионов

Без шансов или надежда есть?

Спортивный директор Боруссии Д рассказал, кто выведет команду на матч с Шахтёром

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Боруссии Д" рассказал, кто выведет команду на матч Лиги Чемпионов с "Шахтёром".

По словам Ларса Рикена, на еврокубковый матч "шмелей" выведет Майк Туллберг.

"Майк также будет на скамейке "Боруссии" в среду. На самом деле это было ясно и раньше. Но я сказал ему, что сначала нужно сыграть в Бремене, потому что я на сто процентов хотел Майка Таллберга - и мы его тоже получили“. сказал Рикен.

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Напомним, что перед очной встречей в Лиге Чемпионов, "Боруссия" занимает 14-е место, набрав 12 баллов и отстаёт от команд ТОП-8 на один балл. "Шахтёр" - 27-й с 7-ю набранными очками.

Матч "Боруссия Д – Шахтёр" пройдёт 29 января в 22:00 по киевскому времени

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Источник:
Borussia
Опубликовал: Владислав Прийменко
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