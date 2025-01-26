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В список самых неожиданных результатов в истории ЛЧ попали украинские представители

Лига Чемпионов

Вошли в историю вместе с Реалом

В список самых неожиданных результатов в истории ЛЧ попали украинские представители

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Недавно издание FourFourTwo опубликовало список самых неожиданных результатов в истории Лиги чемпионов.

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Среди этих результатов оказалось киевское "Динамо" Валерия Лобановского, а именно матч против мадридского "Реала" в сезоне 1998/99, ответный матч 1/4 финала, завершившийся победой "Динамо" 2:0 и молдавский "Шериф", у которого в тот момент был украинский тренер Юрий Вернидуб. Тогда подопечные украинского тренера смогли одолеть "Реал" на групповом этапе ЛЧ в сезоне 2021/22 со счетом 1:2.

На первом месте в списке оказался первый матч полуфинала ЛЧ в сезоне 1995/96. Тогда греческая команда "Панатинаикос" неожиданно выиграла у "Аякса" со счетом 0:1.

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Юрий Вернидуб Валерий Лобановский Шериф (Тирасполь) Динамо (Киев)
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Источник:
fourfourtwo
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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