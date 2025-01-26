  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после 7-ми туров. Сколько получил Шахтёр?
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после 7-ми туров. Сколько получил Шахтёр?

Лига Чемпионов

Приличная сумма

Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после 7-ми туров. Сколько получил Шахтёр?

shakhtar.com

Новина українською

Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после семи туров.

Донецкий "Шахтёр" получил почти 41 млн евро.

  • 18,62 млн – стартовая сумма для всех участников
  • 6,55 млн – маркетинговый пул с учётом 5-летнего коэффициента
  • 8,30 млн – прибыль за 10-летний коэффициент
  • 4,9 млн – прибыль за набранные очки в группе
  • 2,33 млн – бонус за место

Последний столбец – бонус за проход далее. 11 млн евро получают команды, которые вышли в 1/8 финала, по 1 млн получают участники плей-офф.

За победу команда получает 2,7 млн евро, за ничью – 0,7 млн евро.

Лидеры по заработку – "Ливерпуль" (98 703 млн евро), "Барселона" (87 468 млн евро), "Интер" (75 123 млн евро).

Напомним, что "Шахтёр" в Лиге Чемпионов победил "Янг Бойз" с "Брестом" и сыграл вничью с "Болоньей".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Последний матч "Шахтёр" проведёт с "Боруссией Д" 29 января в 22:00 по киевскому времени.

Читайте такжеИзвестно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ
По теме
yellow-arrow
В список самых неожиданных результатов в истории ЛЧ попали украинские представители
yellow-arrow
Спортивный директор Боруссии Д рассказал, кто выведет команду на матч с Шахтёром
yellow-arrow
Воробей: Траоре в плохой форме, он очень тяжелый, это настораживает
Лига чемпионов Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football Meets Data
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости