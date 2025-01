Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после 7-ми туров. Сколько получил Шахтёр?

Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после семи туров.

Донецкий "Шахтёр" получил почти 41 млн евро.

Последний столбец – бонус за проход далее. 11 млн евро получают команды, которые вышли в 1/8 финала, по 1 млн получают участники плей-офф.

За победу команда получает 2,7 млн евро, за ничью – 0,7 млн евро.

