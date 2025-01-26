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Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после 7-ми туров. Сколько получил Шахтёр?
Приличная сумма
shakhtar.com
Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после семи туров.
Донецкий "Шахтёр" получил почти 41 млн евро.
- 18,62 млн – стартовая сумма для всех участников
- 6,55 млн – маркетинговый пул с учётом 5-летнего коэффициента
- 8,30 млн – прибыль за 10-летний коэффициент
- 4,9 млн – прибыль за набранные очки в группе
- 2,33 млн – бонус за место
Последний столбец – бонус за проход далее. 11 млн евро получают команды, которые вышли в 1/8 финала, по 1 млн получают участники плей-офф.
За победу команда получает 2,7 млн евро, за ничью – 0,7 млн евро.
???????????? UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings after MD7— Football Meets Data (@fmeetsdata) January 23, 2025
???? Liverpool ???????????????????????????? made +€16m from UEFA this week and is on the verge of breaking €100m❗️
???? Barcelona ???????? made +€18m this week and is closing in on €90m overall
???? PSG ????????, Arsenal ????????????????????????????, Inter ????????, Real Madrid… pic.twitter.com/IkCPXjijRX
Лидеры по заработку – "Ливерпуль" (98 703 млн евро), "Барселона" (87 468 млн евро), "Интер" (75 123 млн евро).
Напомним, что "Шахтёр" в Лиге Чемпионов победил "Янг Бойз" с "Брестом" и сыграл вничью с "Болоньей".
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Последний матч "Шахтёр" проведёт с "Боруссией Д" 29 января в 22:00 по киевскому времени.
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