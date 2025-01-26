Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после 7-ми туров. Сколько получил Шахтёр?

Статистический портал назвал заработок клубов в Лиге Чемпионов после семи туров.

Донецкий "Шахтёр" получил почти 41 млн евро.

18,62 млн – стартовая сумма для всех участников

6,55 млн – маркетинговый пул с учётом 5-летнего коэффициента

8,30 млн – прибыль за 10-летний коэффициент

4,9 млн – прибыль за набранные очки в группе

2,33 млн – бонус за место

Последний столбец – бонус за проход далее. 11 млн евро получают команды, которые вышли в 1/8 финала, по 1 млн получают участники плей-офф.

За победу команда получает 2,7 млн евро, за ничью – 0,7 млн евро.

???????????? UEFA Champions League (unofficial) prize money rankings after MD7



???? Liverpool ???????????????????????????? made +€16m from UEFA this week and is on the verge of breaking €100m❗️

???? Barcelona ???????? made +€18m this week and is closing in on €90m overall

???? PSG ????????, Arsenal ????????????????????????????, Inter ????????, Real Madrid… pic.twitter.com/IkCPXjijRX — Football Meets Data (@fmeetsdata) January 23, 2025

Лидеры по заработку – "Ливерпуль" (98 703 млн евро), "Барселона" (87 468 млн евро), "Интер" (75 123 млн евро).

Напомним, что "Шахтёр" в Лиге Чемпионов победил "Янг Бойз" с "Брестом" и сыграл вничью с "Болоньей".

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Последний матч "Шахтёр" проведёт с "Боруссией Д" 29 января в 22:00 по киевскому времени.