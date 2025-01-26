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Грозный: Шахтер выиграет у Боруссии, у меня сомнений нет. Я бы хотел, чтобы забили мячей 5-6
Ультраоптимистический прогноз экс-наставника Говерлы
Украинский тренер Вячеслав Грозный поделился прогнозом на матч Лиги чемпионов "Боруссия" (Дортмунд) – "Шахтер".
“Мне хотелось бы, чтобы сложилось так, что "Шахтер" вышел. Реально я понимаю, что шансы достаточно малы. То, что "Шахтер" выиграет у "Боруссии", у меня сомнений нет. Он не догонит "Боруссию" – у нее уже 12 очков (в активе "Шахтера" сейчас 7 баллов – прим.). Но дело не в ней, а у тех, у кого по 10 пунктов”.
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“Я бы хотел, чтобы “Шахтер” много забил, мячей 5-6, потому что разница голов такая. Если у тебя еще одна попытка в запасе, как говорят спортсмены, ты не проиграл, у тебя есть шанс. Давайте надеяться и верить в то, что так произойдет, что "Шахтер" пройдет дальше", – сказал Вячеслав Викторович.
Последний поединок общего этапа состоится 29 января.
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