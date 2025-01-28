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UA-Футбол представляет соперника Шахтера (Донецк): Боруссия (Дортмунд, Германия)
Разбираемся, в какой форме последний конкурент “горняков” в Лиге чемпионов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Обыгрыш дончанами “Бреста” дал откровенно призрачную, но все же надежду на попадание в плей-офф самого престижного клубного турнира. Конечно, сейчас так и хочется представить, что было бы, если бы Георгий Судаков реализовал тот пенальти в Болонье или Педриньо не увидел красный свет в противостоянии с ПСВ.
К сожалению, это вчерашний день, поэтому нужно двигаться дальше и демонстрировать исключительно свой футбол. Чтобы протиснуться в евровесну, необходимо, чтобы сложился парад планет, причем он возможен только в случае победы над “Боруссией”.
Команда не радует показателями, недавно сменила тренера — неужели есть шанс на взятие максимального количества очков?
Общая история
“Боруссия” входит в когорту самых титулованных коллективов Германии. Бесспорно, над Бундеслигой главенствует мюнхенская “Бавария”, но и “черно-желтые” не на пустом месте завоевали 22 медали высшей пробы.
Восемь серебряных салатниц, шесть Суперкубков и пять национальных кубков — на самом деле отличный задел. Есть и международные победы — в 1997-м покорилась ЛЧ: дортмундцы хорошо выступили на групповом этапе и вместе с мадридским “Атлетико” набрали по 13 пунктов, а в плей-офф выбили “Осер” (4:1) и “Манчестер Юнайтед” (2:0). В решающий момент пощечину получил туринский “Ювентус” (3:1) — Алессандро Дель Пьеро старался, однако его запала не хватило перед Карлом-Хайце Ридле (дубль) и Ларсом Риккеном. Тогда же дался Межконтинентальный кубок — “Крузейро” с Дида в составе спасовал 0:2.
С другой стороны, “шмели” могли собрать лучшую коллекцию “ушастиков” — в 2013-ом были остановлены “Баварией”, а в розыгрыше 2023/24 “перегорели” против “Реала”.
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Это не единственные попытки самоутвердиться на внешней арене. В 1966-ом поколение Лотара Эммериха выиграло Кубок обладателей кубков (“Ливерпуль” Билла Шенкли треснул в экстра-тайме). В 1993-ом и 2002-ом “Боруссия” приблизилась к виктории в Кубке УЕФА, однако в обоих финалах была бита — “Ювентусом” и “Фейеноордом” с юным Робином ван Перси соответственно.
Подчеркнем, что клубные цвета носили известные игроки — Роберт Левандовский, Марио Гетце, забивший победный мяч в финале ЧМ-2014, Маттиас Заммер, обладатель “ЗМ”-1996, Марко Ройс, Пьер-Эмерик Обамеянг, Штефан Ройтер, Матс Гуммельс, Михаэль Цорк и другие.
Есть и след УПЛ — в 2013-м Генрих Мхитарян сполна компенсировал переезд Гетце в Мюнхен, а в 2017-м появился Андрей Ярмоленко. К всеобщему огорчению, украинец не показал все, на что способен (хотя старался), чем лишний раз подтвердил тезис, что лучше в нашей лиге долго не засиживаться.
История встреч с “Шахтером”
“Шмели” четырежды виделись с действующим чемпионом Украины. В третьем квалифай-раунде ЛЧ 2001/02 немцы не испытали особых проблем — для начала усилиями Ларса Риксена и Сандея Олисе торжествовали 2:0.
На “Вестфаленштадионе” развлечения продолжились — несмотря на ранний гол Джулиуса Агаховы, дортмундцы включились во втором тайме и полностью перевернули ситуацию. Ян Коллер оформил дубль, еще один “автограф” поставил Марсио Аморозо и таким образом подытожил для нас неприятные 1:5 на табло.
Встреча в кампании 2012/13 выдалась гораздо интереснее. “Шахтер” преодолел групповую стадию (отпустил “Ювентус”, однако опередил “Челси” и “Норшелланн”), а “Боруссия” возглавила квартет D, оставив позади мадридский “Реал”, “Аякс” и “Манчестер Сити”.
“Горняки” не просто не сломались, а заставили подопечных Юргена Клоппа здорово понервничать — дважды вышли вперед (Дарио Срна положил шикарный штрафной, да и Дуглас Коста классно разобрался с Романом Вайденфеллером). Жаль, что свои аргументы нашли Роберт Левандовский и Маттс Хуммельс — Мирче Луческу не хватило считанных минут для сохранения положительного счета.
Обидно, что в дальнейшем то симпатичное поколение “оранжево-черных” с Генрихом Мхитаряном и Алексом Тейшейрой посыпалось — в Германии Сантана, Гетце и Блащиковский трижды побеспокоили Андрея Пятова.
Современное состояние
- а) тренер
Летом “Боруссия” побила горшки с Эдином Терзичем и неожиданно поставила на 36-летнего Нури Шахина. Вариант логично прогорел — да, случалось, когда начинающие специалисты “выстреливают” (хрестоматийные примеры — Хосеп Гвардиола или Зинедин Зидан), однако это что-то действительно экстраординарное.
Шахин, на чьи плечи упала гигантская ответственность, выдал несколько сильных матчей, но в основном его манера напоминала эмоциональные качели пятнадцатилетней девочки. Ты вроде и ведешь 2:0 с «Реалом», а потом все сыплется на глазах и вот уже на табло 2:5.
Декабрь-январь продемонстрировали, что дела не будет — в восьми встречах удалось лишь раз победить, зато в пяти случаях дортмундцы остались ни с чем. Абсолютное непонимание того, как выпутаться из ямы, ужас в обороне (поражение с “Болоньей”, где итальянцы за две минуты провели столько же голов — что-то с чем-то) — вобщем, правлению пришлось реагировать.
В прессе рассматривались кандидатуры Эрика тен Хага и Нико Ковача, но, как заверили официальные лица клуба, на “Шахтер” команду выведет Майк Туллберг. 39-летний датчанин не имеет самостоятельного опыта, в профессии с 2012-го, в “Боруссию” прибыл в 2019-м, трудился во главе дубля и U-19, откуда его и вырвали на игру с бременским “Вердером”. Что интересно, это не произвело особого эффекта — в середине первого тайма Шлоттербек наработал на удаление, а затем “шмели” упустили преимущество в два мяча и довольствовались ничьей 2:2.
Туллберг хорошо знает “молодняк”, “прокачал” до основы Мукоко и Гиттенса, в 2022-ом взял лидирующую строчку в первенстве U-19. За это можно слегка похлопать по плечу, поблагодарить и... забыть о Майке, как только к полноценной работе приступит новоиспеченный рулевой.
“Боруссия” в неопределенности, и где-то наших фанатов мучает мысль — ну, когда, как не сейчас брать быка за рога? Что ж, посмотрим. Хотя...
- б) команда
Несмотря на текущее положение, “Боруссия” пытается соответствовать статусу топа европейского разлива. Примечательно, что летом руководство выложило на стол 80 миллионов евро — ради Максимилиана Байера (28,50 млн евро), Вальдемара Антона (22,50 млн евро), Серу Гирасси (18 млн евро), Паскаля Гросса (7 млн евро, арендован из “Брайтона”) и Яна Коуту (4 млн евро, аренда из “Манчестер Сити”).
Не сказать, что все новички себя реализовали — например, Байер является бледной тенью той версии, что разрывала в “Хоффенхайме” (ныне в активе форварда 3+2 в 24 матчах), да и Коуту не получил лояльность за период Нури Шахина (всего 732 минуты).
В то же время в коллективе есть достаточно имен, способных как подстраховать, так и решить потенциально голевой эпизод. Выделим Грегора Кобеля, Нико Шлоттербека, Эмре Джана, Феликса Нмечу, Юлиана Брандта, молодого, но невероятно талантливого Джейми Гиттенса (11+5 во всех турнирах).
Похвалим и вышеупомянутого Гирасси — нападающий оперативно адаптировался к условиям и порадовал приличными цифрами — сделал 15+4 в 24 поединках. От действий гвинейца пострадали знакомый ему “Штутгарт”, “Лейпциг” и леверкузенский “Байер”, а в Лиге чемпионов парень отличился при каждой возможности. Дубль “Селтику”, еще два — “Барселоне”, загребское “Динамо”, “Болонья” и “Брюгге” тоже не сумели уберечь ворота в “сухости”. Что касается “Реала” и “Штурма”, то здесь Серу ограничился ценными ассистами.
Не будем лукавить — “шмели” обладают перспективным ростером, а добрая часть игроков еще помнит финал ЛЧ 2023/24. Преимущества следует признавать и от них отталкиваться — “Боруссия” является фаворитом, как бы над ней не злорадствовали или шутили болельщики в соцсетях.
Итог
Кто бы что ни говорил, а в распоряжении “Боруссии” лучшие стартовые позиции. 12 зачетных баллов, взятых в борьбе с “Брюгге” (3:0), “Селтиком” (7:1), “Штурмом” (1:0) и загребским “Динамо”, позволяют смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Нет смысла преждевременно волноваться — эта прерогатива отдана “оранжево-черным”, которых ждут бешеные трибуны “Сигнал Идуны Парк”.
Да, случились поражения “Реалу” (2:5), “Барселоне” (2:3) и “Болонье” (1:2), но во всех поединках “черно-желтые” пытались зацепиться за результат и были готовы к бою. Нет никаких сомнений, что и сейчас немцы возьмутся за дело, плюс, появление нового менеджера, перед которым надо себя зарекомендовать, послужит дополнительным стимулом.
“Шахтеру” придется прыгнуть выше головы — хоть их соперник и уязвим, но все еще очень и очень опасен.
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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