UA-Футбол представляет соперника Шахтера (Донецк): Боруссия (Дортмунд, Германия)

Обыгрыш дончанами “Бреста” дал откровенно призрачную, но все же надежду на попадание в плей-офф самого престижного клубного турнира. Конечно, сейчас так и хочется представить, что было бы, если бы Георгий Судаков реализовал тот пенальти в Болонье или Педриньо не увидел красный свет в противостоянии с ПСВ.

К сожалению, это вчерашний день, поэтому нужно двигаться дальше и демонстрировать исключительно свой футбол. Чтобы протиснуться в евровесну, необходимо, чтобы сложился парад планет, причем он возможен только в случае победы над “Боруссией”.

Команда не радует показателями, недавно сменила тренера — неужели есть шанс на взятие максимального количества очков?

Общая история

“Боруссия” входит в когорту самых титулованных коллективов Германии. Бесспорно, над Бундеслигой главенствует мюнхенская “Бавария”, но и “черно-желтые” не на пустом месте завоевали 22 медали высшей пробы.

Восемь серебряных салатниц, шесть Суперкубков и пять национальных кубков — на самом деле отличный задел. Есть и международные победы — в 1997-м покорилась ЛЧ: дортмундцы хорошо выступили на групповом этапе и вместе с мадридским “Атлетико” набрали по 13 пунктов, а в плей-офф выбили “Осер” (4:1) и “Манчестер Юнайтед” (2:0). В решающий момент пощечину получил туринский “Ювентус” (3:1) — Алессандро Дель Пьеро старался, однако его запала не хватило перед Карлом-Хайце Ридле (дубль) и Ларсом Риккеном. Тогда же дался Межконтинентальный кубок — “Крузейро” с Дида в составе спасовал 0:2.

С другой стороны, “шмели” могли собрать лучшую коллекцию “ушастиков” — в 2013-ом были остановлены “Баварией”, а в розыгрыше 2023/24 “перегорели” против “Реала”.

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Это не единственные попытки самоутвердиться на внешней арене. В 1966-ом поколение Лотара Эммериха выиграло Кубок обладателей кубков (“Ливерпуль” Билла Шенкли треснул в экстра-тайме). В 1993-ом и 2002-ом “Боруссия” приблизилась к виктории в Кубке УЕФА, однако в обоих финалах была бита — “Ювентусом” и “Фейеноордом” с юным Робином ван Перси соответственно.

Подчеркнем, что клубные цвета носили известные игроки — Роберт Левандовский, Марио Гетце, забивший победный мяч в финале ЧМ-2014, Маттиас Заммер, обладатель “ЗМ”-1996, Марко Ройс, Пьер-Эмерик Обамеянг, Штефан Ройтер, Матс Гуммельс, Михаэль Цорк и другие.

Есть и след УПЛ — в 2013-м Генрих Мхитарян сполна компенсировал переезд Гетце в Мюнхен, а в 2017-м появился Андрей Ярмоленко. К всеобщему огорчению, украинец не показал все, на что способен (хотя старался), чем лишний раз подтвердил тезис, что лучше в нашей лиге долго не засиживаться.

История встреч с “Шахтером”

“Шмели” четырежды виделись с действующим чемпионом Украины. В третьем квалифай-раунде ЛЧ 2001/02 немцы не испытали особых проблем — для начала усилиями Ларса Риксена и Сандея Олисе торжествовали 2:0.

На “Вестфаленштадионе” развлечения продолжились — несмотря на ранний гол Джулиуса Агаховы, дортмундцы включились во втором тайме и полностью перевернули ситуацию. Ян Коллер оформил дубль, еще один “автограф” поставил Марсио Аморозо и таким образом подытожил для нас неприятные 1:5 на табло.

Встреча в кампании 2012/13 выдалась гораздо интереснее. “Шахтер” преодолел групповую стадию (отпустил “Ювентус”, однако опередил “Челси” и “Норшелланн”), а “Боруссия” возглавила квартет D, оставив позади мадридский “Реал”, “Аякс” и “Манчестер Сити”.

“Горняки” не просто не сломались, а заставили подопечных Юргена Клоппа здорово понервничать — дважды вышли вперед (Дарио Срна положил шикарный штрафной, да и Дуглас Коста классно разобрался с Романом Вайденфеллером). Жаль, что свои аргументы нашли Роберт Левандовский и Маттс Хуммельс — Мирче Луческу не хватило считанных минут для сохранения положительного счета.

Обидно, что в дальнейшем то симпатичное поколение “оранжево-черных” с Генрихом Мхитаряном и Алексом Тейшейрой посыпалось — в Германии Сантана, Гетце и Блащиковский трижды побеспокоили Андрея Пятова.

Современное состояние

а) тренер

Летом “Боруссия” побила горшки с Эдином Терзичем и неожиданно поставила на 36-летнего Нури Шахина. Вариант логично прогорел — да, случалось, когда начинающие специалисты “выстреливают” (хрестоматийные примеры — Хосеп Гвардиола или Зинедин Зидан), однако это что-то действительно экстраординарное.

Шахин, на чьи плечи упала гигантская ответственность, выдал несколько сильных матчей, но в основном его манера напоминала эмоциональные качели пятнадцатилетней девочки. Ты вроде и ведешь 2:0 с «Реалом», а потом все сыплется на глазах и вот уже на табло 2:5.

Декабрь-январь продемонстрировали, что дела не будет — в восьми встречах удалось лишь раз победить, зато в пяти случаях дортмундцы остались ни с чем. Абсолютное непонимание того, как выпутаться из ямы, ужас в обороне (поражение с “Болоньей”, где итальянцы за две минуты провели столько же голов — что-то с чем-то) — вобщем, правлению пришлось реагировать.

В прессе рассматривались кандидатуры Эрика тен Хага и Нико Ковача, но, как заверили официальные лица клуба, на “Шахтер” команду выведет Майк Туллберг. 39-летний датчанин не имеет самостоятельного опыта, в профессии с 2012-го, в “Боруссию” прибыл в 2019-м, трудился во главе дубля и U-19, откуда его и вырвали на игру с бременским “Вердером”. Что интересно, это не произвело особого эффекта — в середине первого тайма Шлоттербек наработал на удаление, а затем “шмели” упустили преимущество в два мяча и довольствовались ничьей 2:2.

Туллберг хорошо знает “молодняк”, “прокачал” до основы Мукоко и Гиттенса, в 2022-ом взял лидирующую строчку в первенстве U-19. За это можно слегка похлопать по плечу, поблагодарить и... забыть о Майке, как только к полноценной работе приступит новоиспеченный рулевой.

“Боруссия” в неопределенности, и где-то наших фанатов мучает мысль — ну, когда, как не сейчас брать быка за рога? Что ж, посмотрим. Хотя...

б) команда

Несмотря на текущее положение, “Боруссия” пытается соответствовать статусу топа европейского разлива. Примечательно, что летом руководство выложило на стол 80 миллионов евро — ради Максимилиана Байера (28,50 млн евро), Вальдемара Антона (22,50 млн евро), Серу Гирасси (18 млн евро), Паскаля Гросса (7 млн евро, арендован из “Брайтона”) и Яна Коуту (4 млн евро, аренда из “Манчестер Сити”).

Не сказать, что все новички себя реализовали — например, Байер является бледной тенью той версии, что разрывала в “Хоффенхайме” (ныне в активе форварда 3+2 в 24 матчах), да и Коуту не получил лояльность за период Нури Шахина (всего 732 минуты).

В то же время в коллективе есть достаточно имен, способных как подстраховать, так и решить потенциально голевой эпизод. Выделим Грегора Кобеля, Нико Шлоттербека, Эмре Джана, Феликса Нмечу, Юлиана Брандта, молодого, но невероятно талантливого Джейми Гиттенса (11+5 во всех турнирах).

Похвалим и вышеупомянутого Гирасси — нападающий оперативно адаптировался к условиям и порадовал приличными цифрами — сделал 15+4 в 24 поединках. От действий гвинейца пострадали знакомый ему “Штутгарт”, “Лейпциг” и леверкузенский “Байер”, а в Лиге чемпионов парень отличился при каждой возможности. Дубль “Селтику”, еще два — “Барселоне”, загребское “Динамо”, “Болонья” и “Брюгге” тоже не сумели уберечь ворота в “сухости”. Что касается “Реала” и “Штурма”, то здесь Серу ограничился ценными ассистами.

Не будем лукавить — “шмели” обладают перспективным ростером, а добрая часть игроков еще помнит финал ЛЧ 2023/24. Преимущества следует признавать и от них отталкиваться — “Боруссия” является фаворитом, как бы над ней не злорадствовали или шутили болельщики в соцсетях.

Итог

Кто бы что ни говорил, а в распоряжении “Боруссии” лучшие стартовые позиции. 12 зачетных баллов, взятых в борьбе с “Брюгге” (3:0), “Селтиком” (7:1), “Штурмом” (1:0) и загребским “Динамо”, позволяют смотреть в будущее со сдержанным оптимизмом. Нет смысла преждевременно волноваться — эта прерогатива отдана “оранжево-черным”, которых ждут бешеные трибуны “Сигнал Идуны Парк”.

Да, случились поражения “Реалу” (2:5), “Барселоне” (2:3) и “Болонье” (1:2), но во всех поединках “черно-желтые” пытались зацепиться за результат и были готовы к бою. Нет никаких сомнений, что и сейчас немцы возьмутся за дело, плюс, появление нового менеджера, перед которым надо себя зарекомендовать, послужит дополнительным стимулом.

“Шахтеру” придется прыгнуть выше головы — хоть их соперник и уязвим, но все еще очень и очень опасен.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine