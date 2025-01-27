Знакомый арбитр с Евро-2024. Известно, кто рассудит матч Шахтера против Боруссии Д

Стала известна бригада арбитров на матч 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Дортмунд - "Шахтер" Донецк.

Главным судьей назначен Гленн Нюберг из Швеции. На линиях ему будут помогать соотечественники Махбод Беиджи и Андреас Седерквист. Обязанности четвертого судьи исполнит Адам Ладебек.

За систему VAR будет отвечать Деннис Хиглер (Нидерланды), его ассистент Алан Кияс (Австрия).

Матч "Боруссия" Дортмунд - "Шахтер" Донецк состоится в среду, 29 января, в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Пар". Начало встречи - в 22:00 по Киеву.

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К слову, Гленн Нюберг судил матч с участием сборной Украины: он работал на поединке 1-го тура группового этапа Евро-2024 против команды Румынии (0:3).