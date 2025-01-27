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Украинская бригада арбитров будет обслуживать матч Лиги чемпионов
Во главе с Николаем Балакиным
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На поединке 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/2025 "Штурм" (Австрия) - "Лейпциг" (Германия) будет работать украинская судейская бригада. Об этом информирует сайт УАФ со ссылкой на УЕФА.
Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему будут помогать Александр Беркут и Виктор Матяш. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.
За работу системы ВАА будут отвечать швейцарцы Федай Сан и Лукас Фендрих.
Матч состоится 29 января в Граце и начнется в 22:00 по киевскому времени.
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