"Это лучше, чем победа со счетом 1:0 в игре, которая не отличается качеством", - Белик рассказал, какой футбол он ставит Шахтеру U-19

Главный тренер "Шахтера" U-19 Алексей Белик рассказал о том, как команда готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА с "Хоффенхаймом" U-19.

– Поделитесь планами команды на следующие дни. Началась ли уже целенаправленная подготовка к встрече с "Хоффенхаймом" U-19 в Юношеской лиге УЕФА?

– Есть еще неделя, чтобы поработать над качеством игры. До этого мы выполняли большой объем аэробной работы, а сейчас постепенно переходим к работе с большей интенсивностью, сосредотачиваемся на работе с мячом, единоборствах и технике, что должно улучшить общее качество игры, особенно в завершающей фазе. Впереди несколько спаррингов, и до 5 февраля мы будем работать над усовершенствованием командного взаимодействия, а затем начнем целенаправленную подготовку к матчу с "Хоффенхаймом" U-19: выберем тактику, будем наигрывать и делать все, чтобы реализовать план в игре.

– Какой футбол должен демонстрировать "Шахтер" U-19?

– Для нас очень важно не просто выходить на поле ради результата, но и привлекать внимание болельщиков яркой игрой в атаке, слаженным взаимопониманием и техникой. Конечно, бывают ситуации, когда это сложно, особенно если соперник не уступает атакующим действиям, тогда мы вынуждены адаптироваться. Стоит помнить, что даже в защите можно демонстрировать интересный футбол, хотя внимание болельщиков больше привлекают эффектные действия в атаке. В то же время, культура отбора мяча является не менее важной частью нашей игры. "Шахтер" U-19 уделяет значительное внимание атакующим действиям, хотя, разумеется, не все матчи одинаково удачными. Я всегда предпочту такую игру, где обе команды демонстрируют зрелищный футбол и забивают много голов, но мы одерживаем победу, забив хотя бы на один мяч больше. Это лучше, чем победа со счетом 1:0 в игре, которая не отличается качеством.