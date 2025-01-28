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Боруссия Дортмунд - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Боруссия Дортмунд - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Боруссия Дортмунд - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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"Боруссия" Дортмунд и "Шахтер" Донецк сыграют в восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

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Дончане имеют 7 очков и идут на 27-й строчке, и теоретически сохраняют шансы на топ-24 и плей-офф. Но для этого много чего должно произойти. "Шмели" с 12 баллами располагаются на 14-м месте.

Матч "Боруссия" Дортмунд - "Шахтер" Донецк состоится 29 января в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Пар".

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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.

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Трансляция матча Боруссия Дортмунд - Шахтер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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