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Боруссия Дортмунд - Шахтер. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд - Шахтер: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
"Боруссия" Дортмунд и "Шахтер" Донецк сыграют в восьмом туре основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Дончане имеют 7 очков и идут на 27-й строчке, и теоретически сохраняют шансы на топ-24 и плей-офф. Но для этого много чего должно произойти. "Шмели" с 12 баллами располагаются на 14-м месте.
Матч "Боруссия" Дортмунд - "Шахтер" Донецк состоится 29 января в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Пар".
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Начало встречи - в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 1.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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