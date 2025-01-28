Бавария придумала план, как напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" находится на 15-м месте в таблице Лиги чемпионов, пребывание на этой позиции предоставляет немецкой команде выход в 1/8 финала ЛЧ только после стыковых матчей.

Читайте также Официально: Бавария подписала голкипера из Кельна

А вот команды, которые находятся в первой восьмерке, сразу же выйдут в 1/8 финала.

Поэтому "Бавария" приняла решение в матче 8-го тура ЛЧ против братиславского "Слована" выиграть как можно большим счетом, ведь они считают, что разгромная победа поможет им занять лучшую позицию.

Также "Бавария" надеется, что результаты остальных матчей сыграют им на руку.