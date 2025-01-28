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Бавария придумала план, как напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Сообщает Bayern & Germany с ссылкой на Bild

Бавария придумала план, как напрямую выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" находится на 15-м месте в таблице Лиги чемпионов, пребывание на этой позиции предоставляет немецкой команде выход в 1/8 финала ЛЧ только после стыковых матчей.

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А вот команды, которые находятся в первой восьмерке, сразу же выйдут в 1/8 финала.

Поэтому "Бавария" приняла решение в матче 8-го тура ЛЧ против братиславского "Слована" выиграть как можно большим счетом, ведь они считают, что разгромная победа поможет им занять лучшую позицию.

Также "Бавария" надеется, что результаты остальных матчей сыграют им на руку.

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Источник:
iMiaSanMia
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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