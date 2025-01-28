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Динамо Загреб – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Динамо Загреб – Милан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Динамо Загреб – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: Динамо Загреб

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"Динамо" Загреб на своем поле примет "Милан" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

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Хорваты идут на 26-й строчке, имея в своем активе 8 пунктов. "Россонери" с 15 баллами располагаются на 6-м месте.

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Поединок состоится в среду, 29 января и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 12.

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Трансляция матча Динамо Загреб – Милан
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Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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