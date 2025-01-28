Динамо Загреб – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Динамо" Загреб на своем поле примет "Милан" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Хорваты идут на 26-й строчке, имея в своем активе 8 пунктов. "Россонери" с 15 баллами располагаются на 6-м месте.

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Поединок состоится в среду, 29 января и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 12.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Динамо Загреб – Милан Смотреть трансляцию

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