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Динамо Загреб – Милан. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Динамо Загреб – Милан: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: Динамо Загреб
"Динамо" Загреб на своем поле примет "Милан" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Хорваты идут на 26-й строчке, имея в своем активе 8 пунктов. "Россонери" с 15 баллами располагаются на 6-м месте.
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Поединок состоится в среду, 29 января и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 12.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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