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Барселона – Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Барселона - Аталанта: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Барселона – Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 8-го тура Лиги чемпионов "Барселона" примет дома "Аталанту". Обе команды находятся в первой восьмерке турнирной таблицы. Каталонцы уже гарантировали себе там место и автоматически вышли в 1/8 финала турнира, тогда как "Аталанта" еще может опуститься ниже в случае негативного результата. Тогда итальянцам придется весной стартовать на стадии 1/16 финала, потому мотивации больше у гостей.

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Поединок восьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Барселона" – "Аталанта" состоится в среду, 29 января 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-2.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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