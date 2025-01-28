Барселона – Аталанта. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В матче 8-го тура Лиги чемпионов "Барселона" примет дома "Аталанту". Обе команды находятся в первой восьмерке турнирной таблицы. Каталонцы уже гарантировали себе там место и автоматически вышли в 1/8 финала турнира, тогда как "Аталанта" еще может опуститься ниже в случае негативного результата. Тогда итальянцам придется весной стартовать на стадии 1/16 финала, потому мотивации больше у гостей.

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Поединок восьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Барселона" – "Аталанта" состоится в среду, 29 января 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-2.

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