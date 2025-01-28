  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Спортинг – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Спортинг – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Спортинг – Болонья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Спортинг – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Фото: x.com/sportingcp/Автор - невідомий

Новина українською

Лиссабонский "Спортинг" проведет домашний поединок с итальянской "Болоньей" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.

Favbet
1.48
4.80
6.50
Узнать больше

Португальцы с 10 очками занимают 23-е место. Итальянцы идут на 28-й строчке, имея в своем активе 5 пунктов.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч состоится в среду, 29 января и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 17.

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Штутгарт - Пари Сен-Жермен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Интер - Монако. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
UA-Футбол представляет соперника Шахтера (Донецк): Боруссия (Дортмунд, Германия)
Спортинг (Лиссабон) Болонья Где смотреть футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости