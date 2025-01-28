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Спортинг – Болонья. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Спортинг – Болонья: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото: x.com/sportingcp/Автор - невідомий
Лиссабонский "Спортинг" проведет домашний поединок с итальянской "Болоньей" в рамках последнего тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25.
Португальцы с 10 очками занимают 23-е место. Итальянцы идут на 28-й строчке, имея в своем активе 5 пунктов.
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Матч состоится в среду, 29 января и начнется в 22:00 по киевскому времени. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, MEGOGO Футбол 17.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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