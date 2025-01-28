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Штутгарт - Пари Сен-Жермен: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Штутгарт - Пари Сен-Жермен: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
"ПСЖ" опережает "Штутгарт" в таблице Лиги чемпионов. Команда Себастьяна Хенесса находится в опасной зоне, где существует риск не попасть в квалификацию плей-офф, а парижане, хоть и находятся немного выше немецкой команды (на 22-м месте), также находятся в критическом положении.
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Поединок восьмого тура Лиги чемпионов сезона 2024/2025 "Штутгарт" – "Пари Сен-Жермен" состоится в среду, 29 января 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, телеканале Megogo Футбол-5.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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