Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Ювентус - Бенфика: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В завершающем туре основного этапа Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" примет "Бенфику". В турнирной таблице итальянский коллектив занимает 17-е место, португальский - 22-е.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 7.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Трансляція матчу Ювентус - БенфікаСмотреть трансляцию
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Журналист сообщил, чем решил заниматься Ракицкий
- Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда
- Известно, сколько получил Шахтер благодаря победе над Брестом в ЛЧ
- Культовый футболист Челси и триумфатор Лиги чемпионов стал частью армии Amazon
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000