Ювентус - Бенфика. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В завершающем туре основного этапа Лиги чемпионов сыграют "Ювентус" примет "Бенфику". В турнирной таблице итальянский коллектив занимает 17-е место, португальский - 22-е.

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Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 7.

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.