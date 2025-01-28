Палкин рассказал, где Шахтер планирует играть еврокубковые матчи в следующем сезоне

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что клуб намерен в следующем сезоне проводить домашние матчи еврокубков в Гельзенкирхене.

"Мы очень довольны Гельзенкирхеном. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы в следующем сезоне проводить свои домашние матчи на стадионе "Шальке". Оба клуба сейчас ведут переговоры и решение может быть принято через несколько недель. Думаю, мы останемся здесь. Мы близки к этому.

У нас есть поддержка руководства "Шальке" и руководителей стадиона. "Шальке" играл на протяжении многих лет в Лиге чемпионов. Мы хотим, чтобы люди и дальше видели эти матчи", - приводит слова Палкина Kicker со ссылкой на Sport-Informations-Dienst.