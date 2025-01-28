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Палкин рассказал, где Шахтер планирует играть еврокубковые матчи в следующем сезоне
Гельзенкирхен понравился дончанам
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что клуб намерен в следующем сезоне проводить домашние матчи еврокубков в Гельзенкирхене.
"Мы очень довольны Гельзенкирхеном. Поэтому мы стремимся к тому, чтобы в следующем сезоне проводить свои домашние матчи на стадионе "Шальке". Оба клуба сейчас ведут переговоры и решение может быть принято через несколько недель. Думаю, мы останемся здесь. Мы близки к этому.
У нас есть поддержка руководства "Шальке" и руководителей стадиона. "Шальке" играл на протяжении многих лет в Лиге чемпионов. Мы хотим, чтобы люди и дальше видели эти матчи", - приводит слова Палкина Kicker со ссылкой на Sport-Informations-Dienst.
Напомним, после начала полномасштабной войны РФ против Украины "Шахтер" проводил свои международные матчи сначала в Варшаве, а затем в Гамбурге. В этой кампании дончане переехали в Гельзенкирхен, где провели четыре поединка на "Фельтинс Арене". "Шальке" получил за нынешнюю сделку два миллиона евро.
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