Бавария – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

"Бавария" может запрыгнуть в последний вагон попадания в ТОП-8. Их отделяет один балл. Но кроме победы нужно ещё смотреть на конкурентов.

Клуб Даниила Игнатенко "Слован Братислава" - одна из двух команд Лиги Чемпионов, которая не набрала баллов. Сенсация вряд ли будет, но забить гол престижа можно попробовать.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

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