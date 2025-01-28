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Бавария – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено

Матч начнётся 29 января в 22:00 по киевскому времени

Бавария – Слован. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" может запрыгнуть в последний вагон попадания в ТОП-8. Их отделяет один балл. Но кроме победы нужно ещё смотреть на конкурентов.

Клуб Даниила Игнатенко "Слован Братислава" - одна из двух команд Лиги Чемпионов, которая не набрала баллов. Сенсация вряд ли будет, но забить гол престижа можно попробовать.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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