Звездный форвард Аталанты пропустит важнейшую игру с Барселоной в Лиге чемпионов

Звездный форвард "Аталанты" Адемола Лукман пропустит игру с "Барселоной" в последнем туре Лиги чемпионов, который состоится в эту среду, 29-го января.

Итальянский журналист Альфредо Педулла сообщил, что 27-летний нигерийский футболист травмировался во время тренировки вместе с командой. Существует риск, что Лукман пропустит несколько недель из-за этого повреждения, однако детальной информации бергамаски пока не предоставляли.

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Напомним, что все матчи восьмого тура Лиги чемпионов одновременно состоятся в среду, 29-го января, в 22:00.