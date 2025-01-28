Шахтер - в Дортмунде: дончане прибыли на решающий матч Лиги чемпионов

Утром 28 января футболисты "Шахтера" отправились на заключительный матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Боруссией" Дортмунд.

Донецкая команда совершила чартерный перелет с юга Турции в немецкий Дортмунд, куда прибыла около 11:00 по местному времени. После заселения в отель игроков будут ждать обед и небольшой отдых.

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Сегодня вечером пройдут традиционные медиамероприятия - предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера Марино Пушича и полузащитника "горняков" Педриньо, а также открытая тренировка команды на стадионе.

Напомним, матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25 "Боруссия" Дортмунд - "Шахтер" состоится в среду, 29 января, в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк". Начало - в 22:00 по киевскому времени.