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Шахтер - в Дортмунде: дончане прибыли на решающий матч Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Сегодня вечером пройдут традиционные медиактивности

Шахтер - в Дортмунде: дончане прибыли на решающий матч Лиги чемпионов

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Утром 28 января футболисты "Шахтера" отправились на заключительный матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Боруссией" Дортмунд.

Донецкая команда совершила чартерный перелет с юга Турции в немецкий Дортмунд, куда прибыла около 11:00 по местному времени. После заселения в отель игроков будут ждать обед и небольшой отдых.

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Сегодня вечером пройдут традиционные медиамероприятия - предматчевая пресс-конференция с участием главного тренера Марино Пушича и полузащитника "горняков" Педриньо, а также открытая тренировка команды на стадионе.

Напомним, матч 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов-2024/25 "Боруссия" Дортмунд - "Шахтер" состоится в среду, 29 января, в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

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Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтар Донецьк
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.01.2025 в 13:21
Не "вирішальний", а на завершальний матч прибули!!!Пишіть правду!
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Комментарии 2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
28.01.2025 в 13:21
Не "вирішальний", а на завершальний матч прибули!!!Пишіть правду!
Ответить
0
1
download1 (huyersk)
28.01.2025 в 14:07
навмисно байтять такими заголовками
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0
1

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