Манчестер Сити – Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Проиграв "ПСЖ" "Манчестер Сити" утяжелил себе попадание в плей-офф. Но шансы продолжить борьбу в турнире остались. Для этого нужно побеждать соперника.

"Брюгге" набрали на 3 балла больше "горожан" и практически закрепились в плей-офф. Если не случится чего-то сверхъестественного.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.

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