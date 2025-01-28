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Манчестер Сити – Брюгге. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
Матч начнётся 29 января в 22:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Проиграв "ПСЖ" "Манчестер Сити" утяжелил себе попадание в плей-офф. Но шансы продолжить борьбу в турнире остались. Для этого нужно побеждать соперника.
"Брюгге" набрали на 3 балла больше "горожан" и практически закрепились в плей-офф. Если не случится чего-то сверхъестественного.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в среду, 29 января.
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Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 6.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
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