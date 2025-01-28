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Стали известны комментаторы матча Боруссия Дортмунд – Шахтер

Лига Чемпионов

Поединок состоится 29 января в Дортмунде

Стали известны комментаторы матча Боруссия Дортмунд – Шахтер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Донецкий "Шахтер" проведет заключительный матч основного этапа Лиги чемпионов-2024 против дортмундской "Боруссии". Поединок состоится 29 января в Дортмунде на арене "Сигнал Идуна Парк". Начало - в 22:00 по киевскому времени.

Матч будет транслировать MEGOGO - официальный вещатель еврокубков УЕФА в Украине. Игру прокомментируют Вадим Шевякин и Глеб Скрипченко.

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В 21:00 начнется предматчевая студия, которая продолжится в перерыве и после игры. Ведущими будут Александра Кучеренко и Владимир Кобельков, а их гостями - бывшие игроки сборной Украины Александр Головко и Вячеслав Шевчук.

Трансляцию поединка можно будет найти в подразделе "Футбол" в разделе "Спорт" и на канале "MEGOGO Футбол Первый". На медиасервисе также можно будет посмотреть игру "горняков" с переводом на жестовом языке от социальной инициативы MEGOGO "Смотри как слышно".

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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Алина Ерофеева
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