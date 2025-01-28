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Майк Туллберг сообщил, что ключевой полузащитник Боруссии пропустит матч против Шахтёра
Но поможет ли это украинскому клубу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер дортмундской "Боруссии" Майк Туллберг сообщил, что ключевой полузащитник "шмелей" пропустит матч против "Шахтёра".
На пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов Туллберг сказал, что Нмеча травмировал колено в матче против "Вердера" и поэтому в Лиге Чемпионов не сыграет.
"К сожалению, Феликс получил травму в начале игры и выбыл из строя на несколько недель", - сообщил Туллберг.
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В этом сезоне Феликс Нмеча сыграл в 27-ми матчах немецкого клуба. На его счету 3 забитых голва и 2 голевых передачи.
Матч "Боруссия Д – Шахтёр" начнётся 29 января в 22:00 по киевскому времени. До матча дортмундский клуб располагается на 14-м месте с 12-ю баллами, "Шахтёр" - 27-й с 7-ю набранными баллами.
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