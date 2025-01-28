  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Майк Туллберг сообщил, что ключевой полузащитник Боруссии пропустит матч против Шахтёра
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Туллберг сообщил, что ключевой полузащитник Боруссии пропустит матч против Шахтёра

Лига Чемпионов

Но поможет ли это украинскому клубу

Майк Туллберг сообщил, что ключевой полузащитник Боруссии пропустит матч против Шахтёра

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Майк Туллберг сообщил, что ключевой полузащитник "шмелей" пропустит матч против "Шахтёра".

На пресс-конференции перед матчем Лиги Чемпионов Туллберг сказал, что Нмеча травмировал колено в матче против "Вердера" и поэтому в Лиге Чемпионов не сыграет.

"К сожалению, Феликс получил травму в начале игры и выбыл из строя на несколько недель", - сообщил Туллберг.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Феликс Нмеча сыграл в 27-ми матчах немецкого клуба. На его счету 3 забитых голва и 2 голевых передачи.

Матч "Боруссия Д – Шахтёр" начнётся 29 января в 22:00 по киевскому времени. До матча дортмундский клуб располагается на 14-м месте с 12-ю баллами, "Шахтёр" - 27-й с 7-ю набранными баллами.

По теме
yellow-arrow
Янг Бойз - Црвена Звезда. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Штурм - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Готовится к трансферу? Нападающий Байера пропустил открытую тренировку перед матчем Лиги Чемпионов
Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк) Феликс Нмеча
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BVB
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости