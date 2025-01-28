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Готовится к трансферу? Нападающий Байера пропустил открытую тренировку перед матчем Лиги Чемпионов

Лига Чемпионов

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Готовится к трансферу? Нападающий Байера пропустил открытую тренировку перед матчем Лиги Чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Байера" пропустил открытую тренировку перед матчем Лиги Чемпионов.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, нападающего "Байера" Виктора Бонифаса не было на тренировке команды. В Германию прибыла делегация "Аль-Насра" и ведёт переговоры с футболистом и клубом.

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В этом сезоне Бонифас сыграл в 15 матчах "Байера" во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и одной голевой передачей.

Контракт футболиста действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает нападающего в 45 млн евро.

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"Байер" встретится в Лиге Чемпионов в домашнем матче со "Спартой". Перед матчем "фармацевты" на восьмом месте, "Спарта Прага" - 29-я и уже вылетела из турнира. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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