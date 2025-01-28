Готовится к трансферу? Нападающий Байера пропустил открытую тренировку перед матчем Лиги Чемпионов

Нападающий "Байера" пропустил открытую тренировку перед матчем Лиги Чемпионов.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, нападающего "Байера" Виктора Бонифаса не было на тренировке команды. В Германию прибыла делегация "Аль-Насра" и ведёт переговоры с футболистом и клубом.

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В этом сезоне Бонифас сыграл в 15 матчах "Байера" во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и одной голевой передачей.

Контракт футболиста действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает нападающего в 45 млн евро.

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"Байер" встретится в Лиге Чемпионов в домашнем матче со "Спартой". Перед матчем "фармацевты" на восьмом месте, "Спарта Прага" - 29-я и уже вылетела из турнира. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.