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Готовится к трансферу? Нападающий Байера пропустил открытую тренировку перед матчем Лиги Чемпионов
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Байера" пропустил открытую тренировку перед матчем Лиги Чемпионов.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, нападающего "Байера" Виктора Бонифаса не было на тренировке команды. В Германию прибыла делегация "Аль-Насра" и ведёт переговоры с футболистом и клубом.
В этом сезоне Бонифас сыграл в 15 матчах "Байера" во всех турнирах, в которых отметился 8 голами и одной голевой передачей.
Контракт футболиста действителен до 2028 года. TransferMarkt оценивает нападающего в 45 млн евро.
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"Байер" встретится в Лиге Чемпионов в домашнем матче со "Спартой". Перед матчем "фармацевты" на восьмом месте, "Спарта Прага" - 29-я и уже вылетела из турнира. Матч начнётся в 22:00 по киевскому времени.
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