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Штурм - РБ Лейпциг. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Штурм - РБ Лейпциг: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига Чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В последнем туре Лиги чемпионов между собой встретятся австрийский "Штурм Грац" и "РБ Лейпциг", которые уже потеряли шансы на выход в раунд плей-офф. Для них эта игра уже не имеет турнирного значения, но обе команды могут улучшить свое финансовое положение благодаря участию в еврокубках.
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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 19.
Просмотр матча возможен эксклюзивно на ОТТ-платформе MEGOGO.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
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