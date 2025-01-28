Янг Бойз - Црвена Звезда. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Матч между "Янг Бойз" і "Црвеноq Звездоq" является одним из немногих поединков последнего тура Лиги чемпионов, в которых участвуют команды, которые уже потеряли шансы на выход в раунд плей-офф. Для них эта игра уже не имеет турнирного значения, но обе команды могут показать интересный и очень открытый атакующий футбол.

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Матч начнется в 22:00 по киевскому времени в среду, 29-го января. Онлайн видеотрансляцию матча смотрите на канале MEGOGO Футбол 20.

Просмотр матча возможен эксклюзивно на ОТТ-платформе MEGOGO.

Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.