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Лилль - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Лилль - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол

Лилль - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA

Новина українською

Последние матчи "Лилль" проиграл в чемпионате Франции, но в Лиге Чемпионов им необходимо побеждать, чтобы улучшить свои результаты. "Фейеноорд", который находится как раз выше французской команды, будет стараться не пропускать голов, чтобы не ухудшить показатели в таблице.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football.

Матч восьмого тура Лиги Чемпионов сезона 2024/2025 "Лилль" - "Фейеноорд" состоится в среду, 29 января 2025 года, в 22:00. Посмотреть матч можно будет на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-8.

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Трансляция: Лилль - Фейеноорд
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Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.

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Источник:
UA Футбол
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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