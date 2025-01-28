Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лилль - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Лилль - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 29.01.2025 ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Michael Regan - UEFA/UEFA
Последние матчи "Лилль" проиграл в чемпионате Франции, но в Лиге Чемпионов им необходимо побеждать, чтобы улучшить свои результаты. "Фейеноорд", который находится как раз выше французской команды, будет стараться не пропускать голов, чтобы не ухудшить показатели в таблице.
- Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football.
Матч восьмого тура Лиги Чемпионов сезона 2024/2025 "Лилль" - "Фейеноорд" состоится в среду, 29 января 2025 года, в 22:00. Посмотреть матч можно будет на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-8.
Если вы не можете посмотреть матч в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол.
Популярное сейчас
- ВИДЕО. Бущан уже прибыл в столицу Саудовской Аравии
- Металлист продал хавбека в Болонью, защитник сборной Украины будет играть в Англии. Главные новости за 27 января
- Русин отреагировал на версию Цыганыка о его уходе из Сандерленда
- Аналитики оценили шансы Шахтера на плей-офф Лиги чемпионов
- Легенда футбола из Уругвая: как любовь стала главной победой Луиса Суареса
- Роналду на вершине, а Бекхэм замыкает пятёрку: сколько зарабатывают футбольные звезды в Instagram?