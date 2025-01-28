Лилль - Фейеноорд: Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Последние матчи "Лилль" проиграл в чемпионате Франции, но в Лиге Чемпионов им необходимо побеждать, чтобы улучшить свои результаты. "Фейеноорд", который находится как раз выше французской команды, будет стараться не пропускать голов, чтобы не ухудшить показатели в таблице.

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Матч восьмого тура Лиги Чемпионов сезона 2024/2025 "Лилль" - "Фейеноорд" состоится в среду, 29 января 2025 года, в 22:00. Посмотреть матч можно будет на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-8.

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