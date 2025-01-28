  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Основной игрок Шахтера пропустит матч с Боруссией Дортмунд
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Основной игрок Шахтера пропустит матч с Боруссией Дортмунд

Лига Чемпионов

Кто может заменить его на острие атаки?

Основной игрок Шахтера пропустит матч с Боруссией Дортмунд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Эгиналдо получил травму в матче 7-го тура Лиги чемпионов против французского "Бреста" (2:0).

Как сообщает ТаТоТаке, это классическое повреждение задней поверхности бедра. Обычно в таких случах срок восстановления колеблется от 2 до 3 недель.

Читайте такжеМайк Туллберг сообщил, что ключевой полузащитник Боруссии пропустит матч против Шахтёра

По информации источника, медицинский штаб "Шахтера" прогнозирует возвращение бразильца в общую группу примерно через 10 дней. Таким образом, его не будет в заявке на матч против "Боруссии" Дортмунд, который состоится завтра, 29 января.

В текущем сезоне Эгиналдо провел 21 матч за "горняков" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.

По теме
yellow-arrow
ПСВ – Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов
yellow-arrow
Брест - Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
yellow-arrow
Штутгарт - ПСЖ. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 29.01.2025
Боруссия (Дортмунд) Шахтер (Донецк) Эгиналдо
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости