Основной игрок Шахтера пропустит матч с Боруссией Дортмунд

Нападающий "Шахтера" Эгиналдо получил травму в матче 7-го тура Лиги чемпионов против французского "Бреста" (2:0).

Как сообщает ТаТоТаке, это классическое повреждение задней поверхности бедра. Обычно в таких случах срок восстановления колеблется от 2 до 3 недель.

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По информации источника, медицинский штаб "Шахтера" прогнозирует возвращение бразильца в общую группу примерно через 10 дней. Таким образом, его не будет в заявке на матч против "Боруссии" Дортмунд, который состоится завтра, 29 января.

В текущем сезоне Эгиналдо провел 21 матч за "горняков" во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.